Гепатолог объяснил влияние яиц на печень
Американский гепатолог Роберт С. Браун рассказал, как употребление яиц влияет на здоровье печени, передает издание Parade.
По словам Брауна, яичный белок благоприятно влияет на работу печени. Он не только снабжает организм энергией, но и способствует контролю аппетита в течение дня. Гепатолог отметил, что, согласно исследованию 2019 года, люди с избыточным весом, начинающие день с двух яиц, потребляют меньше калорий в течение суток, чем те, кто предпочитает на завтрак хлопья.
Врач также упомянул, что в яйцах содержится холин, который полезен для печени. Люди, регулярно потребляющие продукты с высоким содержанием холина, имеют меньший риск развития жировой болезни печени. Однако это вещество можно получить и из других источников, таких как рыба, бобовые, соевые продукты и овощи семейства крестоцветных, подчеркнул Браун.
Он добавил, что яйца богаты холестерином, поэтому людям с высоким уровнем холестерина следует употреблять их в умеренных количествах и не ежедневно. Если же человек здоров, регулярное употребление одного-двух яиц в день, вероятно, не нанесет вреда. Таким образом, польза яиц для здоровья печени зависит от общего рациона и состояния обмена веществ, заключил Браун.
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