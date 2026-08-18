Гепатолог объяснил влияние яиц на печень

18 августа 2026, 13:27

Гепатолог Браун: Белок и холин в яйцах полезны для печени

Фото: iStock/AlexPro9500

Американский гепатолог Роберт С. Браун рассказал, как употребление яиц влияет на здоровье печени, передает издание Parade.