Жители Петербурга смогут бесплатно пройти лечение катаракты с заменой хрусталика

19 сентября 2025, 12:35

Фото: iStock/mingazitdinov

Жители Санкт-Петербурга с 15 сентября до середины декабря смогут бесплатно пройти лечение катаракты с заменой хрусталика в филиале национального медицинского исследовательского центра «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова. Об этом сообщает «Петербургский дневник».





Помимо лечения катаракты, петербуржцы могут получить инъекции для лечения диабетической ретинопатии, макулярных отеков и других заболеваний.



Предоставление этих услуг стало возможно благодаря дополнительным квотам от федерального фонда ОМС. Программа будет действовать до середины декабря.





«Кроме квот на бесплатную замену хрусталика, также выделены средства на интравитреальные инъекции ингибиторов ангиогенеза, применяемые при таких заболеваниях, как влажная макулодистрофия, макулярный отек и диабетическая ретинопатия. Эти серьезные заболевания могут значительно ухудшить зрение, вплоть до слепоты», — говорится в материале издания.