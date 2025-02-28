Офтальмолог рассказала, кому не следует носить контактные линзы

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Носить контактные линзы не стоит тем, кто долго работает за компьютером. Об этом предупредила офтальмолог Элина Санторо.
«Существуют определенные медицинские противопоказания к ношению контактных линз. Например, если вы много работаете за компьютером, то контактные линзы могут усугублять симптомы сухости глаз, так как они впитывают влагу из слезной пленки, что приводит к дискомфорту, раздражению и покраснению глаз», — сказала Санторо в беседе с NEWS.ru.
Она подчеркнула, что постоянное ношение линз может привести к развитию кератита и конъюнктивита. Линзы напрямую контактируют с роговицей, поэтому следует обязательно соблюдать правила гигиены, пояснила специалист.
Кроме того, Санторо добавила, что у некоторых людей могут возникать аллергические реакции при ношении контактных линз. Также некоторые люди нуждаются в периоде адаптации к их использованию.
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