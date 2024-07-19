В 34 подмосковных парках в эти выходные можно будет проверить здоровье

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Жители Подмосковья в предстоящие выходные смогут проверить здоровье в 34 парках региона, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава. Врачи будут работать в Шатуре, Солнечногорске, Подольске, Балашихе, Жуковском, Чехове, Наро-Фоминске и других городских округах.
«Каждые летние выходные жители Подмосковья могут совмещать приятное с полезным: прогуляться на свежем воздухе с близкими и проверить состояние здоровья. Это очень удобно, так как не все могут обратиться в поликлинику в будние дни. В парках можно проверить основные показатели, по которым врачи понимают, нужна ли более глубокая диагностика в поликлинике», – пояснил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.При необходимости врачи направят пациентов на углублённое обследование.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Для прохождения профосмотра в парке с собой нужно иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».
Ранее в Минздраве региона сообщали, что с начала лета своё здоровье в парках уже проверили без малого 5 тыс. человек.
Читайте также:
Нарколог Холдин раскрыл связь между алкоголем и слабоумием
В Подмосковье у новорождённой удалили огромную кисту
Подмосковный портал о здоровье детей посетили более 280 тыс. пользователей
Лора Луганская