В 34 подмосковных парках в эти выходные можно будет проверить здоровье

Жители Подмосковья в предстоящие выходные смогут проверить здоровье в 34 парках региона, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава. Врачи будут работать в Шатуре, Солнечногорске, Подольске, Балашихе, Жуковском, Чехове, Наро-Фоминске и других городских округах.