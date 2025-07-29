Офтальмолог Шехляйн рассказала о вреде ультрафиолета для роговицы глаза

29 июля 2025, 17:52

Офтальмолог Шехляйн: ультрафиолет может вызывать катаракту и даже рак глаз

Фото: iStock/Vasyl Dolmatov

С приближением сезона яркого солнца эксперты напоминают: при выборе солнцезащитных очков необходимо учитывать не только дизайн, но и цвет линз. Об этом говорится в материале журнала Popular Science, передают «Известия».





При выборе солнцезащитных очков офтальмолог Эмили Шехляйн рекомендует выбирать модели со 100% защитой от UVA- и UVB-излучения. По ее словам, ультрафиолет может вызывать катаракту, птеригиум и даже рак глаз.



Уточняется, что цвет линз влияет на восприятие света и зрительный комфорт. Желтые и янтарные линзы повышают контрастность, отфильтровывая короткие волны света, создавая ощущение более четкого зрения. Линзы серого, зеленого и коричневого оттенков обеспечивают более естественное восприятие цветов и надежную защиту от яркого света, особенно на морском побережье или в горных районах.



Эксперты заявляют, что качество очков определяется и категорией защиты от света.





«Очки четвертой категории (3–7% светопропускания) самые темные, а первой (46–79%) — почти прозрачные», — пишут «Известия».