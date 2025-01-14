Охват обследованием жителей Подмосковья на ВИЧ увеличился на 4%

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Охват жителей Московской области бесплатным обследованием на ВИЧ увеличился на 4%. В прошлом году обследование на наличие этой инфекции прошли более 2,8 млн человек, сообщил главврач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Александр Пронин.
«Тестирование на ВИЧ – часть заботы о своём здоровье. Диагностика занимает не более 15 минут. Жители Московской области стали относиться к здоровью более ответственно. Так, в прошлом году тестирование на ВИЧ прошли на 108 тыс. человек больше, чем в 2023-м. В результате охват населения обследованием вырос на 4%», – отметил Пронин.Жителям региона доступно бесплатное и анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию. Сдать тест можно в Центре по борьбе со СПИДом по адресу: Московская область, г. Котельники, мкр. Силикат, 41а.
Помимо этого, сделать это можно в кабинетах тестирования на ВИЧ в поликлинике по месту жительства, а также во время выездов мобильных медицинских комплексов.
Подробную информацию о ВИЧ/СПИДе можно найти на сайте.
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Лора Луганская