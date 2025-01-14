Подмосковные хирурги удалили пациенту опухоль пальца, которая росла 25 лет

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Болезненную четырёхсантиметровую опухоль, образовавшуюся на среднем пальце левой руки, удалили у 60-летнего пациента врачи дневного стационара Апрелевской поликлиники Наро-Фоминской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Мужчина обратился за медицинской помощью с жалобами на то, что опухоль болит и мешает ему в работе плотником и повседневной жизни. Диагностика показала, что опухоль является гигромой — кистой с жидкостью, окружённой оболочкой из соединительной ткани. Пациент рассказал, что эта опухоль росла у него в течение последних 25 лет.
Операция прошла успешно, функции пальца после удаления опухоли полностью восстановились.
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«Гигрома располагается под кожей, в области сустава. В течение получаса мы удалили новообразование под местной анестезией в условиях хирургического кабинета дневного стационара. Госпитализация пациенту не потребовалась», — рассказала хирург дневного стационара Апрелевской поликлиники Вера Заречина.
Операция прошла успешно, функции пальца после удаления опухоли полностью восстановились.
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Лев Каштанов