Врачи НИКИ детства провели выездные осмотры более 300 юных каширян

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Врачи НИКИ детства провели выездной приём в поликлинике Каширской больницы. Маленьких пациентов осмотрели нефролог, невролог, аллерголог, пульмонолог, а также врач ультразвуковой диагностики, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Осмотры и обследования прошли 56 детей. Девять из них получили направления на дальнейшие консультации и дообследование. Выездная бригада работала не только в кабинетах поликлиники, но и в мобильном комплексе. Там можно было пройти УЗИ внутренних органов, сдать анализы, исследовать функцию внешнего дыхания. По итогам осмотров врачи дали родителям конкретные рекомендации.
Как отметили в пресс-службе, такие выезды помогают сократить время на диагностику и избежать длительных ожиданий. Каширская больница планирует и дальше взаимодействовать с региональными медучреждениями.
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«Медики НИКИ детства – это узкие специалисты, которые необходимы для консультаций в тяжёлых случаях для постановки диагноза. Помимо этого, врачи ведут диспансерную группу детей, нуждающихся в регулярном наблюдении. В течение года специалисты регулярно приезжали к нам раз в три месяца. Всего обследования прошли более 300 детей, – рассказала заместитель главврача Каширской больницы Татьяна Пономарёва.
Как отметили в пресс-службе, такие выезды помогают сократить время на диагностику и избежать длительных ожиданий. Каширская больница планирует и дальше взаимодействовать с региональными медучреждениями.
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Лора Луганская