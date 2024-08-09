В Подмосковье в субботу проведут диспансеризацию по выявлению рака кожи

Фото: пресс-служба Минздрава МО
17 кожно-венерологических диспансеров Московской области 10 августа, проведут День открытых дверей. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Желающие смогут получить консультацию врача-дерматовенеролога, который осмотрит кожу и проведёт дерматоскопию кожных новообразований. При подозрении на злокачественное образование пациент сразу сможет проконсультироваться с врачом-онкологом.
День открытых дверей будут проводить с 9 до 15 часов. На приём нужно предварительно записаться по телефонам регистратуры кожно-венерологических подразделений. Перед началом приёма надо будет обратиться к администратору для оформления электронной медицинской карты.
При себе нужно иметь полис ОМС, СНИЛС и паспорт. При подозрении на онкологическое заболевание пациента направят на углублённую диагностику.
Адреса кожно-венерологических диспансеров и номера телефонов для записи размещены на онкопортале Московской области.
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«Меланома – одна из самых агрессивных форм рака кожи. Поэтому важно регулярно проходить обследования родинок и других новообразований, особенно если заметен их рост. Для удобства жителей в эту субботу День открытых дверей пройдёт в 17 кожно-венерологических диспансерах региона. Можно будет не только пройти диагностику, но и получить консультацию специалистов», – сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
День открытых дверей будут проводить с 9 до 15 часов. На приём нужно предварительно записаться по телефонам регистратуры кожно-венерологических подразделений. Перед началом приёма надо будет обратиться к администратору для оформления электронной медицинской карты.
При себе нужно иметь полис ОМС, СНИЛС и паспорт. При подозрении на онкологическое заболевание пациента направят на углублённую диагностику.
Адреса кожно-венерологических диспансеров и номера телефонов для записи размещены на онкопортале Московской области.
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Лора Луганская