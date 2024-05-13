Около 1,4 млн жителей Московской области с начала года прошли диспансеризацию

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Диспансеризацию и профилактический осмотры с начала года прошли более около 1,4 млн жителей Подмосковья. Такими данными поделились в пресс-службе Минздрава Московской области.
«Важно регулярно проходить диспансеризацию и заботиться о здоровье. Ранняя диагностика позволяет вовремя обнаружить заболевания и начать лечение. С начала года профосмотры у нас прошли более 1,4 млн человек», – сказала первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева, слова которой приводит пресс-служба.По её словам, результаты диспансеризации жители могут узнать онлайн в ходе телемедицинской консультации. Врач ответит на все вопросы и при необходимости направит на углублённое обследование. Если же пациент в течение года прошёл комплекс исследований, входящий в первый этап диспансеризации, ему в личный кабинет на портале госуслуг «Здоровье» придут результаты диагностики в цифровом формате.
В ведомстве напомнили, что проверить здоровье в регионе можно бесплатно. Для этого можно обратиться в поликлинику с паспортом и полисом обязательного медицинского страхования.
Записаться на диспансеризацию можно и на портале «Здоровье», по номеру тел. 122, а также через инфомат в поликлинике или чат-бот в Telegram.
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Лора Луганская