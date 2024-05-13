Около 1,4 млн жителей Московской области с начала года прошли диспансеризацию

Дачников призвали снизить темп работ на участках во время магнитных бурь. А тех, кто занимается спортом, перейти на умеренные тренировки. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в беседе с РИА Новости.