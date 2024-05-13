Щёлковские врачи помогли женщине стать мамой в 10-й раз

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Щёлковского перинатального центра помогли 35-летней женщине в 10-й раз стать мамой. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Пациентка поступила в центр для родоразрешения. В результате естественных родов на свет появился здоровый мальчик весом 4 кг 50 г. и ростом 55 см.
В министерстве напомнили, что в Московской области работает портал «Стань мамой в Подмосковье», где можно найти информацию о родовспоможении в регионе.
Кроме того, в Подмосковье функционирует Единый одноимённый call-центр системы родовспоможения «Стань мамой в Подмосковье». Бесплатно звонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8 до 20 часов.
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«Роды прошли без осложнений, мама с малышом готовятся к выписке. Для женщины это восьмые по счёту роды и 10-й ребёнок – в семье воспитываются две пары двойняшек, мальчики и девочки. Старшему сыну уже 15 лет», – рассказал заведующий родовым отделением Геннадий Семенихин.
В министерстве напомнили, что в Московской области работает портал «Стань мамой в Подмосковье», где можно найти информацию о родовспоможении в регионе.
Кроме того, в Подмосковье функционирует Единый одноимённый call-центр системы родовспоможения «Стань мамой в Подмосковье». Бесплатно звонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8 до 20 часов.
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Лора Луганская