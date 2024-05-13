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Щёлковские врачи помогли женщине стать мамой в 10-й раз

13 мая 2024, 13:28
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Врачи Щёлковского перинатального центра помогли 35-летней женщине в 10-й раз стать мамой. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Пациентка поступила в центр для родоразрешения. В результате естественных родов на свет появился здоровый мальчик весом 4 кг 50 г. и ростом 55 см.
«Роды прошли без осложнений, мама с малышом готовятся к выписке. Для женщины это восьмые по счёту роды и 10-й ребёнок – в семье воспитываются две пары двойняшек, мальчики и девочки. Старшему сыну уже 15 лет», – рассказал заведующий родовым отделением Геннадий Семенихин.


В министерстве напомнили, что в Московской области работает портал «Стань мамой в Подмосковье», где можно найти информацию о родовспоможении в регионе.

Кроме того, в Подмосковье функционирует Единый одноимённый call-центр системы родовспоможения «Стань мамой в Подмосковье». Бесплатно звонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8 до 20 часов.

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Около 1,4 млн жителей Московской области с начала года прошли диспансеризацию
13 мая 2024, 13:56

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Диспансеризацию и профилактический осмотры с начала года прошли более около 1,4 млн жителей Подмосковья. Такими данными поделились в пресс-службе Минздрава Московской области.
«Важно регулярно проходить диспансеризацию и заботиться о здоровье. Ранняя диагностика позволяет вовремя обнаружить заболевания и начать лечение. С начала года профосмотры у нас прошли более 1,4 млн человек», – сказала первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева, слова которой приводит пресс-служба.
По её словам, результаты диспансеризации жители могут узнать онлайн в ходе телемедицинской консультации. Врач ответит на все вопросы и при необходимости направит на углублённое обследование. Если же пациент в течение года прошёл комплекс исследований, входящий в первый этап диспансеризации, ему в личный кабинет на портале госуслуг «Здоровье» придут результаты диагностики в цифровом формате.

В ведомстве напомнили, что проверить здоровье в регионе можно бесплатно. Для этого можно обратиться в поликлинику с паспортом и полисом обязательного медицинского страхования.

Записаться на диспансеризацию можно и на портале «Здоровье», по номеру тел. 122, а также через инфомат в поликлинике или чат-бот в Telegram.

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Школы паллиативного пациента заработают в четырех городских округах Подмосковья
#здравоохранение
#диспансеризация
#минздрав мо
#подмосковье
#московская область
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Грибовский ФАП 1980 года постройки ждёт капремонт
13 мая 2024, 12:16

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Одинцовская больница готовит документацию для капитального ремонта Грибовского фельдшерско-акушерского пункта. Медицинский объект в посёлке ВНИИССОК осмотрел глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Как сообщил главврач Одинцовской областной больницы Александр Грицанчук, сейчас идет подготовка проектно-сметной документации для ремонта ФАПа. В последний раз его обновляли в 2007 году. С того времени в нескольких кабинетах из-за протечек крыши на потолке и стенах образовалась плесень.
«Фельдшерско-акушерский пункт крайне востребован. Даже с учётом того, что в 2025 году в соседнем микрорайоне «Гусарская баллада» будет построена поликлиника на 500 посещений, жителям посёлка нужны медицинские услуги в пешей доступности. Ключевая задача – выйти на старт капремонта. Расходы мы готовы взять на себя», – заявил Иванов.
Он добавил, что администрация также прорабатывает с Одинцовской больницей вопрос расширения площади ФАПа за счёт соседних помещений и готовит обоснование для изменения статуса медучреждения. Это позволит увеличить штат специалистов.

По данным пресс-службы, приём в Грибовском ФАПе ведут фельдшер и врач-педиатр. Объект 1980 года постройки расположен в пристройке к многоэтажному жилому дому №4. Медицинское учреждение рассчитано на 15 посещений в смену, к нему прикреплены почти 1,7 тыс. человек.

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Школы паллиативного пациента заработают в четырех городских округах Подмосковья
13 мая 2024, 10:53

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Подмосковье начинают работать Школы паллиативного пациента. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Школы паллиативного пациента откроются в Клину, Химках, Красногорске и Солнечногорске.

«Паллиативные пациенты зачастую нуждаются в постоянном уходе. Чтобы помочь родственникам организовать комфортные условия для паллиативного больного в домашних условиях, мы запускам Школы паллиативного пациента в 4-х больницах. Обучение будет проводиться врачами паллиативной медицинской помощи, психологами и специалистами смежный сфер», — поделился министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Первые занятия в школах стартуют уже 13 мая в 12:30 в Химках. График и темы следующих занятий можно будет найти на портале паллиативной помощи и сайтах больниц.

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В Подмосковье врачи спасли женщину, которая подавилась шашлыком
13 мая 2024, 10:29

Фото: istockphoto / Leandro Santiago

В Сергиевом Посаде врачи спасли женщину, которая подавилась шашлыком во время пикника. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Бригада скорой помощи доставила 55-летную женщину в приёмное отделение Сергиево-Посадской больницы.

«Трагедией едва не обернулся обычный пикник с шашлыками. При обследовании выяснилось, что кусок мяса застрял в пищеводе. <…> При помощи эндоскопа мы низвели непрожеванный кусок пищи из пищевода в желудок. У пациентки восстановилось глотание, улучшилось дыхание. Женщине не потребовалась госпитализация, она была выписана с дальнейшими рекомендациями врача», — поделилась завотделения хирургии Светлана Александрова.

Специалист настоятельно рекомендует не спешить во ​время приёма пищи и тщательно ​её пережевывать.

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Врач раскрыл полезные блюда из фастфуда
Терапевт Асанов: салаты, курица и роллы в лепешке могут быть полезны
12 мая 2024, 03:11

Фото: iStock/rez-art

Врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Тимур Асанов заявил, что еда из ресторанов быстрого питания также полезна для организма, передает РИА Новости.
Говоря о полезных блюдах фастфуда, Асанов подчеркнул, что в таких ресторанах рекомендуется отдавать предпочтение салатам, роллам в пресной лепешке и курице, а не свинине или говядине.

«Практически в каждом меню кафе "быстрой еды" есть салаты, которые всегда приветствуются диетологами. Если же вы хотите утолить голод более питательными блюдами, то лучше предпочесть пресловутому бургеру ролл в пресной лепешке», – призвал он.

Терапевт также допустил употребление картофеля фри. Он рекомендовал выбирать печеный картофель, а не приготовленный во фритюр. В качестве соуса эксперт посоветовал кетчуп или горчицу.

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#здоровье
#терапевт
#московская область
#минздрав мо
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Дачникам порекомендовали снизить темп работ во время магнитных бурь
Врач Тяжельников: дачникам во время магнитных бурь стоит снизить темп работ
10 мая 2024, 04:27

Фото: istock / Mkovalevskaya

Дачников призвали снизить темп работ на участках во время магнитных бурь. А тех, кто занимается спортом, перейти на умеренные тренировки. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в беседе с РИА Новости.
До этого руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв сообщил, что утром 8 мая произошла вспышка на Солнце высокого балла X 1.0, выброс плазмы приближается к Земле, на выходных возможны сильные магнитные бури уровня G3.

Как утверждает Тяжельников, магнитные бури могут серьезно повлиять на самочувствие пенсионеров и людей с сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями. Также вполне здоровые люди могут в такие дни ощущать недомогание: головные боли, головокружение, утомляемость, тошноту, ухудшение настроения, нарушение сна, ломоту в мышцах и суставах и прочие неприятные симптомы.

«В первую очередь, рекомендуется снизить любые нагрузки: физические, эмоциональные. Нужно дать организму возможность направить все резервы на то, чтобы он справился со стрессом, который вызывается магнитной бурей. Если занимаетесь спортом, то следует перейти на умеренные тренировки. Дачникам, у которых сейчас горячая пора, нужно снизить темп работ на участках», — рассказал врач.
Он добавил, что крайне важно хорошо высыпаться, отдыхать днем, если есть возможность, чаще бывать на свежем воздухе. Эксперт отметил, что пожилым людям нужно особенно внимательно следить за здоровьем в такие дни: соблюдать режим дня, больше отдыхать, полноценно питаться.

Также стоит дважды в день измерять артериальное давление, принимать препараты и иметь запас лекарств на случай обострения заболевания.

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Врач Эдигер заявил о тяжёлой проблеме детей курильщиков
08 мая 2024, 23:21

Фото: iStock/metamorworks

Специалист по токсикологии и фармакологии, врач-патологоанатом Александр Эдигер заявил, что в семье, где родители курят, не может быть здоровых детей.
По его словам, в таких семьях дети являются пассивными курильщиками, что оказывает пагубное влияние на их иммунную систему и вызывает серьёзные проблемы со здоровьем.

«Я не знаю ни одного случая в семьях с курящими родителями, чтобы дети были здоровы, в первую очередь в области иммунной системы. Эти дети стопроцентно пассивные курильщики, и все они поражены. Тут история гораздо страшнее, у них поражение застойным табачным дымом и наблюдается во время формирования пубертатной иммунной системы. Это тяжёлая проблема», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Эдигер.

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#курение
#дети
#история
#нарколог
#здоровье
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Сомнолог Полуэктов назвал способ борьбы с повторяющимися ночными кошмарами
Сомнолог Полуэктов посоветовал решать проблемы в реальной жизни
08 мая 2024, 23:05

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Врач-сомнолог, доцент, кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов объяснил, что сновидения являются результатом обработки нашим мозгом информации.
По его словам, повторяющиеся кошмары могут говорить о том, что человек испытывает проблемы или стресс в реальной жизни, что и отражается на его снах. Поэтому он рекомендовал решать источник своих проблем в реальности, либо обращаться к специалисту для избавления от страшных сновидений.

«Если это частая ситуация и она мешает человеку жить, то надо обращаться к специалисту. Бывает и так, что сновидения связаны с чем-то абсолютно понятным. Так, например, студенту, который не готовится к экзаменам, может еженощно сниться провал на экзамене. Просто нужно начать учить билеты», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Полуэктов.

Ранее сомнолог Владимир Ковальзон рассказывал о причинах ночного пробуждения и как с ним бороться.

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#сомнолог
#стресс
#сон
#здоровье
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Названы неожиданные заболевания, на которые может указывать сухость губ
Врач Константинова: Сухость губ может быть признаком проблем с ЖКТ и анемии
08 мая 2024, 18:51

Фото: iStock/Dima Berlin

Врач-дерматолог Мария Константинова заявила, что такой симптом, как сухость губ, может говорить о проблемах ЖКТ, а также анемии.
Также такой симптом может наблюдаться при сахарном диабете, гипотиреозе, псориазе и красной волчанке. Кроме этого, такое состояние кожи губ может быть вызвано и внешними факторами.

«Причин, вызывающих постоянную сухость губ, достаточно много. Так, сухость губ возникает при использовании некачественной косметики, в качестве аллергической реакции на употребляемые продукты, зубную пасту или губную помаду, в результате анемии, из-за заболеваний ЖКТ или при наличии в организме вируса герпеса», – прокомментировала в беседе с Газета.ру Константинова.

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#здоровье
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