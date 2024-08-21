Около 150 медиков борются за премию «Подмосковный врач»

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Около 150 медиков приняли участие в конкурсе «Подмосковный врач», третий этап которого завершился в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
Оценочные процедуры для соискателей премии включали теоретическую и практическую части.
Подвести итоги премии планируют в сентябре. Как отметили в министерстве, победители получат единовременную денежную выплату в 180 тыс. рублей.
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«Уже третий год мы вручаем в Подмосковье профессиональную премию для медработников. В этом году в испытаниях приняли участие 149 медиков. На это раз был расширен перечень специальностей. В него вошли детские хирурги и кардиологи, эндокринологи и другие врачи. Сейчас кандидатов оценивает экспертная комиссия, которая и определит победителей», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Подвести итоги премии планируют в сентябре. Как отметили в министерстве, победители получат единовременную денежную выплату в 180 тыс. рублей.
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Лора Луганская