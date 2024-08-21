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Около 150 медиков борются за премию «Подмосковный врач»

21 августа 2024, 12:26
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Около 150 медиков приняли участие в конкурсе «Подмосковный врач», третий этап которого завершился в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
Оценочные процедуры для соискателей премии включали теоретическую и практическую части.
«Уже третий год мы вручаем в Подмосковье профессиональную премию для медработников. В этом году в испытаниях приняли участие 149 медиков. На это раз был расширен перечень специальностей. В него вошли детские хирурги и кардиологи, эндокринологи и другие врачи. Сейчас кандидатов оценивает экспертная комиссия, которая и определит победителей», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.


Подвести итоги премии планируют в сентябре. Как отметили в министерстве, победители получат единовременную денежную выплату в 180 тыс. рублей.

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#врачи
#медработники
Балашихинские онкохирурги удалили пенсионерке опухоль околоушной слюнной железы
21 августа 2024, 12:09

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Московского областного онкологического диспансера удалили пациентке опухоль околоушной слюнной железы. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступила 74-летняя женщина с новообразованием в левой околоушной области. Она долгое время не обращалась за помощью, но, когда опухоль достигла гигантских размеров, решила записаться к врачу. Диагностика выявила у неё рак левой околоушной слюнной железы.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

«Злокачественные новообразования слюнных желез встречаются редко. Хирургическое вмешательство представляет сложность, так как через железу проходит лицевой нерв, контролирующий работу мимических мышц. Доброкачественные и злокачественные опухоли вначале проявляются в виде узловидных изменений ткани. Их могут прощупывать сами пациенты. Они растут медленно и обычно безболезненны, но позже могут вызвать проблемы с глотанием и даже невозможность закрыть глаз», – рассказал заведующий отделением опухолей головы и шеи №8 Андрей Голубцов.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

По его словам, хирурги удалили пациентке огромную опухоль, вернув её к повседневному образу жизни. Неврологической симптоматики у пациентки нет. Она чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное наблюдение у врача-онколога.

Подмосковные онкологи напомнили, что предупредить развитие заболевания можно, если вовремя проходить диспансеризацию и профосмотры.

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С каблуком и запасом: врач Сугян рассказала, как выбрать ребёнку школьную обувь
21 августа 2024, 11:57

Фото: iStock/LightFieldStudios

Правильный выбор детской обуви очень важен для здоровья ребёнка, особенно это касается обуви для школы — ведь в ней ученик каждый день проводит много часов. О том, на что следует обратить внимания, покупая обувь для школьника, рассказала «Радио 1» заместитель главного врача Химкинской больницы по детству Нарине Сугян.
«Во-первых, обувь должна быть сделана из качественного дышащего материала. Подойдёт перфорированная кожа или современные материалы с сеточкой. Во-вторых, запятник должен хорошо фиксировать голеностоп, а высоту самой обуви лучше выбрать среднюю: в низких нога будет «гулять», а высокие, например «берцы», нефизиологичны для детей. Носок должен быть достаточно широким, потому что узконосые туфли давят на ногу и ухудшают кровообращение», — сказала Нарине Сугян.
Она добавила, что в обуви обязательно должен быть каблук высотой от двух до четырёх сантиметров.

«Плоская подошва вредна, как и высокие каблуки», — подчеркнула врач.

Кроме того, обувь не должна сидеть «впритык».

«При учёте, что нога ребёнка растёт, школьная обувь должна иметь запас 1-1,5 см. Исключение составляет обувь для физкультуры: она должна быть точно по размеру, это обеспечивает безопасность при занятиях спортом», — отметила доктор Сугян.

Лучшая фиксация для обуви — это шнурки, но если маленьким детям ещё сложно с ними справится, то приемлемой альтернативой являются липучки. И в любой детской обуви непременно должен быть супинатор — это нужно для нормального развития свода стопы. При этом покупать специальные ортопедические стельки или обувь модно только по рекомендации врача.

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#врач
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Королёвские хирурги спасли пациента от потери ноги
21 августа 2024, 11:06

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Королёвской больницы спасли пациента от ампутации ноги. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступил 65-летний мужчина с жалобами на онемение и потерю чувствительности в левой ноге. Пациенту также трудно было ходить. Медики выявили у него закупорку поверхностной бедренной, подколенной и тибиальной артерий. Это грозило больному потерей конечности.

Учитывая все риски, врачи приняли коллегиальное решение провести операцию из двух этапов.
«На первом этапе нужно было обойти место закупорки в подвздошной артерии. Для этого сосудистый хирург Татьяна Сухарева выполнила аортобедренное шунтирование, то есть соединила аорту с бедренной артерией с помощью протеза. Далее к работе приступили рентгенэндоваскулярные хирурги. Специальными проводниками выполнили реканализацию, а затем – баллонную ангиопластику места закупорки артерий бедра и голени. Так был восстановлен нормальный просвет сосудов», – рассказал заведующий региональным сосудистым центром Руслан Гайфулин.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение. Онемение конечности пропало, а её подвижность восстановилась.

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Московский областной медколледж планирует принять в этом году 3 тыс. студентов
20 августа 2024, 22:19

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Заявления на поступление в Московский областной медицинский колледж подали более 16 тыс. абитуриентов. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
«В регионе продолжается приёмная кампания в средние профессиональные учебные заведения. Мы не первый год наблюдаем повышенный интерес среди абитуриентов к медицинским специальностям. В этом году планируем принять свыше 3 тыс. студентов, в том числе 85% - на бюджетную форму обучения. Всего на поступление в областной медколледж подано более 16 тыс. заявлений», – рассказала первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
Обучение в колледже №1 проводится по таким специальностям, как лечебное, сестринское и акушерское дело, стоматология ортопедическая и профилактическая, лабораторная диагностика и фармация.

В министерстве напомнили, что в Подмосковье студенты областного медицинского колледжа могут заключить целевой договор на обучение с возможностью дальнейшего трудоустройства в медицинские организации региона. Заключить подобный договор с оказанием мер социальной поддержки могут студенты 1-4 курсов.

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#здравоохранение
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В МФТИ разработали инновационное лекарство от рака лёгких
20 августа 2024, 21:51

Фото: iStock / Catalin Rusnac

Сотрудники Института биофизики будущего МФТИ разработали инновационный препарат для лечения рака лёгких. Лекарство действует на основе ингибиторов KRAS, рассказали в Физтехе.
Препарат поражает непосредственно злокачественные клетки, минимально воздействуя на здоровые ткани организма. Такой подход к онкотерапии называется целевым или таргетным.
«Создание инновационных препаратов для лечения онкопатологий – приоритетное направление развития российской фарминдустрии. Как известно, после введения санкций западные компании прекратили регистрацию новых препаратов и их вывод на рынок России», – пояснил «Газете.Ru» заведующий лабораторией доклинических исследований Института биофизики будущего МФТИ Антон Алашеев.
Сообщается, что до конца года лекарственная субстанция пройдёт испытания в пробирке. Затем планируются доклинические и клинические исследования.

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Подмосковный гинеколог Бесараба рассказала, чего нельзя делать при беременности
20 августа 2024, 20:47

Фото: iStock / Nagaiets

Во время беременности нельзя выполнять физические упражнения, которые могут привести к травме живота, падениям или стрессу.
Об этом заявила врач акушер-гинеколог роддома Московского областного центра охраны материнства и детства Анна Бесараба. Речь идёт о занятиях контактными видами спорта, борьбой, тренировках с ракеткой и мячом, подводных погружениях.
«Нужно также избегать работы, связанной с длительным стоянием или с излишней физической нагрузкой, работы по ночам, чрезмерного стресса и усталости. Мы настаиваем на том, чтобы полностью бросить курить. Рекомендуется избегать алкоголя, особенно в первые три месяца беременности», – отметила Бесараба, слова которой приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.
Нельзя использовать пластиковые бутылки и посуду, особенно при термической обработке в ней пищи и жидкости. Дело в том, что в ней содержится токсикант бисфенола.
«Что касается диеты, то лучше не употреблять в пищу непастеризованное молоко, созревшие мягкие сыры, паштеты, сырую рыбу, морепродукты, мясо, плохо термически обработанную пищу. Следует ограничить потребление рыбы, богатой метилртутью, снизить потребление пищи, богатой витамином А», – добавила врач.
При путешествии в самолёте рекомендуется надевать компрессионный трикотаж на всё время полёта. Также нужно ходить по салону, получать обильное питьё, исключить алкоголь и кофеин. Женщина должна сообщить врачу о планируемой поездке в тропические страны для проведения своевременной вакцинации.

Для беременной очень важен эмоциональный фон. Поэтому необходимо избегать стрессовых ситуаций и эмоциональных переживаний. Помимо этого, нужно быть физически активной, больше ходить, при отсутствии противопоказаний делать зарядку для беременных по 20-30 минут в день.

Половые контакты допустимы во время беременности при нормальном самочувствии, отсутствии предлежания плаценты и угрозы выкидыша.

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Вирусолог Чепурнов раскрыл первые признаки оспы обезьян
20 августа 2024, 20:18

Фото: iStock/Diy1

Руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов заявил, что первыми признаками оспы обезьян являются сыпь и пустулы.
Также у заболевших могут наблюдаться высокая температура, ломота в мышцах и костях.

Он пояснил, что на определённом этапе заболевания оспа обезьян имеет характерные формы.

«Для обычных вирусов характерны высокая температура, ломота в мышцах, костях. В случае с оспой обезьян появляется сыпь, а потом пустулы. Это очень характерный признак, который всех будет настораживать», — добавил в беседе с NEWS.ru Чепурнов.
Вирусолог добавил, что в период распространения заболевания настороженность и должна быть.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявлял, что в мире и в России, в частности, навряд ли распространится оспа обезьян.

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#оспа обезьян
#здоровье
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«Профузный понос»: Диетолог рассказала, кому нужно отказаться от молочных продуктов
Врач Павлюк: непереносимость лактозы вызывает газообразование и пенистый стул
20 августа 2024, 18:46

Фото: iStock/Michelle Lee Photography

Все чаще в различных заведениях люди выбирают кофе на безлактозном или растительном молоке. Кажется, что это мода и отказ от общепринятых молочных продуктов, которые считаются полезными. Но в чем опасность лактозы и почему люди ее так боятся?
Врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» рассказала о том, что лактоза может не переноситься людьми, у которых уменьшается фермент, перерабатывающий молочный сахар.

«Лактоза — это молочный сахар, который натурально содержится в молоке: и грудном, и коровьем. У некоторых людей с возрастом уменьшается количество лактаза — фермента, который перерабатывает молочный сахар. У некоторых детей это есть с самого рождения, и молоко у них вызывает вздутие, метеоризм, пенистый стул, тогда им дают специальные ферменты-капельки. У многих взрослых с возрастом тоже уменьшается количество фермента лактаза, у некоторых он полностью исчезает, и тогда от молока их пучит, возникает газообразование и пенистый стул», — объяснила врач.
Однако, по словам диетолога, это не значит, что нужно исключать молочные продукты полностью, ведь они являются источников белка и кальция.
«50-100 миллилитра молока в день можно включить, потому что это хороший источник белка и кальция. Можно попробовать варианты безлактозного молока, кисло-молочных продуктов. Для тех, у кого легкая и средняя непереносимость, можно просто уменьшить количество. Есть люди, у которых после молочки возникает профузный понос, как раз им полностью надо исключить молочные продукты», — сообщила эксперт.

Она добавила, что для понимания переносимости или непереносимости достаточно проследить за самим собой или сделать водородно-дыхательный тест.
«У нас есть фирмы, которые проводят генетические тестирования и видят непереносимость на уровне генетики именно. Но это не значит, что это достоверно так. Есть водородно-дыхательный тест. Либо нужно посмотреть на реакцию организма: если идет вздутие живота, значит, есть непереносимость», — заявила врач.

Непереносимость лактозы, по ее словам, может развиться с возрастом, но если полностью исключить молочные продукты, то получится дефицит кальция, который приведет к проблемам с суставами, зубами и давлением.

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Подмосковный травматолог Григорьева назвала правила выбора письменного стола для школьника
Подмосковный травматолог назвала правила выбора письменного стола для школьника
20 августа 2024, 17:06

Фото: iStock / Andrii Lysenko

Подбирать письменный стол для ребёнка к новому учебному году нужно так, чтобы сохранить его осанку и зрение.
Об этом заявила заведующая детским ортопедическим реабилитационным отделением Московской областной детской травматолого-ортопедической больницы Наталья Григорьева.
«Письменный стол для ежедневного выполнения домашнего задания должен не только подходить под интерьер комнаты, но и быть правильным. Стол школьника должен быть не менее 1 м в длину. Ребёнок должен чувствовать себя комфортно и иметь достаточно пространства для работы», – сказала Григорьева.
Столешница при этом должна быть на одном уровне с солнечным сплетением. Это значит, что ноги ребёнка должны стоять на полу под прямым углом, а локти свободно касаться столешницы. Для ног под столом должно быть свободное пространство не менее 0,5 кв. м. Стопы школьника должны стоять ровно и только на полу.
«При долгом сидении ребенок начинает горбиться, что позже может вызвать нарушение осанки. Небольшой наклон письменной поверхности поможет правильно распределить нагрузку на позвоночник. В идеале в зависимости от того, чем занят ребёнок, нужно менять и положение столешницы. Необходимо выбрать угол 20° для чтения, примерно 10° – для письма, от 0° до 5° – для рисования, лепки и других ручных работ», – добавила специалист, слова которой приводят в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Григорьева добавила, что любой стол хорош в паре с хорошим стулом. Они должны соответствовать друг другу, а также росту ребёнка. Кроме того, стул должен иметь поддержку поясничного отдела.

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#здравоохранение
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