Около 2 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Почти 2 млн жителей Московской области с начала года бесплатно проверили своё здоровье, пройдя диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
«Диспансеризация позволяет выявить заболевания на ранней стадии и своевременно начать лечение. Всего с начала года диспансеризацию прошли почти 2 млн человек. Для удобства жителей мы вновь запустили акцию «Проверь своё здоровье в парке». Теперь жители могут пройти осмотр на свежем воздухе в выходной день», – рассказала первый заместитель Председателя Правительства Московской области Людмила Болатаева.Результаты диспансеризации жители Подмосковья могут узнать через телемедицинскую консультацию. На онлайн-приёме врач прокомментирует диагнозы и при необходимости направит на углублённое обследование. Кроме того, пациенту направят заключение с указанием результатов диагностики в личный кабинет на региональном портале «Здоровье».
Пройти диспансеризацию можно в поликлинике по месту прикрепления. Для этого нужно обратиться в медучреждение с паспортом и полисом ОМС.
Помимо этого, записаться на диспансеризацию можно на портале «Здоровье», по номеру телефона 122, через инфомат в поликлинике или через чат-бот в Telegram.
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Лора Луганская