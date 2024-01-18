Около 2,5 тыс. детей прошли лечение в отделении аллергологии и иммунологии НИКИ детства

Член Комиссии по здравоохранению Общественной палаты РФ, председатель Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения Муслим Муслимов заявил о том, что возрождение санаторно-курортного лечения, какой был в советское время, способствует борьбе с алкоголизмом в стране.