Около 2,5 тыс. детей прошли лечение в отделении аллергологии и иммунологии НИКИ детства

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Более 2,5 тыс. детей прошли лечение в отделении аллергологии и иммунологии НИКИ детства в прошлом году. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Отделение аллергологии и иммунологии было открыто в январе прошлого года.
Кроме этого, пройти лечение в новом отделении можно абсолютно бесплатно по полису ОМС.
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«Лечение у нас проходят дети до 18 лет. <…> К сожалению, аллергию нельзя вылечить навсегда, но если найти причину и подобрать правильное лечение, то при соблюдении определенных правил пациент будет жить полноценной жизнью. Мы проводим полный спектр анализов и выполняем введение подкожного иммуноглобулина. Отделение укомплектовано современным диагностическим оборудованием <…>», — отметила завотделением аллергологии и иммунологии НИКИ детства, врач аллерголог-иммунолог Екатерина Никонова.
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Мира Полтева