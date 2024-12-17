Около 3 тысяч педиатров Подмосковья прошли тренинги от выгорания

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Тренинги по профилактике эмоционального и профессионального выгорания в рамках проекта «Наш участковый врач» с начала текущего года прошли почти три тысячи подмосковных педиатров, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Тренинги помогают врачам разобраться в своих эмоциях и справиться со стрессом. Эти занятия для педиатров были запущена в 2022 году. За это время их прошли более 5,9 тыс. врачей, а с начала этого года — почти 3 тысячи», — цитируются в сообщении слова главы регионального Минздрава Максима Забелина.В комплекс занятий по профилактике выгорания и развитию эмоционального интеллекта медика входят очные и дистанционные тренинги, индивидуальные консультации и арт-терапия. Подробная информация об этом размещена в разделе для специалистов на областном портале «Здоровье. Детство».
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