Около 30 тыс. пациентов уже получили помощь в реутовском филиале МОНИКИ

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава городского округа Реутов Филипп Науменко познакомились с работой филиала Московского областного научно-исследовательского клинического института в Реутове. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Консультационно-диагностический центр института открылся в городе в 2023 году. В 2024-м в составе филиала заработали Центр рассеянного склероза и Центр диагностики и лечения муковисцидоза у взрослых. С момента открытия специалисты центра оказали помощь почти 30 тысячам пациентов. Помимо реутовчан, за консультацией и лечением в клинику обращаются жители других подмосковных городов», – рассказали в администрации.Реутовский филиал МОНИКИ оснащён современным диагностическим оборудованием. В нём работают 20 врачей – гематолог, нефролог, ревматолог, пульманолог и другие. Любой житель Московской области может записаться на приём по направлению лечащего врача.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов
Как сообщил Науменко, в следующем году у здания Консультационно-диагностического центра на ул. Советской благоустроят прилегающую территорию, отремонтируют подъездные пути, организуют дополнительное озеленение.
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Лора Луганская