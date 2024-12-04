«Сильно удивить»: в Мособлпожспасе рассказали, как остановить истерику

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Истерика – то состояние, которое нужно постараться как можно быстрее прекратить, заявили в пресс-службе Мособлпожспаса. Там рассказали о психологической помощи пострадавшим, в том числе о том, как вести себя с впавшим в истерику человеком.
«В отличие от слёз, истерика – это состояние, которое необходимо постараться прекратить. В этом состоянии человек теряет много физических и психологических сил. Прежде всего, нужно удалить зрителей, создать спокойную обстановку. Останьтесь с пострадавшим наедине, если это не опасно для вас», – порекомендовали в ведомстве.Далее следует неожиданно совершить действие, которое может сильно удивить. Например, можно уронить стул, громко хлопнуть в ладоши, крикнуть.
«Сядьте рядом, держите человека за руку, поглаживайте его по спине. После того, как истерика пойдёт на спад, следует говорить с пострадавшим короткими фразами, уверенным, но доброжелательным тоном», – добавили в ведомстве.Существуют и недопустимые при истерике действия.
«Нельзя объяснять человеку, что он не прав и надо взять себя в руки. Не стоит уговаривать его успокоиться и рассказывать, как прекрасна жизнь. Кроме того, недопустимо оскорблять находящегося в состоянии истерики человека и пытаться удерживать его силой», – отметили в пресс-службе.Там подчеркнули, что после истерики обычно наступает упадок сил. Поэтому нужно дать человеку отдохнуть.
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Лора Луганская