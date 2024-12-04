Подмосковные врачи вернули ребёнку дар речи, потерянный из-за коронавируса

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Научно-исследовательского клинического института детства вернули трёхлетнему мальчику способность говорить, утраченную в результате заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В НИКИ детства поступил на лечение ребёнок, у которого отсутствовала речь. До девяти месяцев он развивался в соответствии с возрастом, произносил отдельные слова. Родители заметили, что после перенесенной коронавирусной инфекции сын перестал разговаривать. Проведенная диагностика подтвердила последствия COVID-19 и задержку речевого развития.
За следующую неделю у мальчика расширился список повторяемых слов, появились зачатки диалога. Ребёнок начал повторять движения за героями мультфильмов. Через месяц биорезонансной терапии он стал активно общаться с окружающими и сверстниками, называть животных, выражать эмоции словами, самостоятельно одеваться, есть и ходить в туалет.
Сейчас он посещает детсад и продолжает развиваться соответственно возрасту под наблюдением специалистов НИКИ детства.
Дети с нарушением речи и расстройством аутистического спектра могут пройти лечение в НИКИ детства по направлению врача. Помощь оказывается бесплатно по полису ОМС. Всю информацию можно получить по телефону: +7 (498) 699-53-10.
Читайте также:
«Сильно удивить»: в Мособлпожспасе рассказали, как остановить истерику
В Центре материнства и детства в Раменском родился 25-тысячный младенец
В Подмосковье с начала года родилось более 660 двоен и восемь троен
«Мы назначили ребенку биорезонансную терапию. Провели первичный сеанс, обучили родителей и выдали прибор БРТ для лечения в домашних условиях. Контрольное тестирование через неделю показало положительную динамику: ребёнок начал повторять слова и односложные предложения. Стал проявлять активность в игре с другими детьми, чего раньше не было. Мы продолжили биорезонансную терапию», – рассказала главный внештатный детский рефлексотерапевт Минздрава Подмосковья, врач-рефлексотерапевт Наталия Отдельнова.
За следующую неделю у мальчика расширился список повторяемых слов, появились зачатки диалога. Ребёнок начал повторять движения за героями мультфильмов. Через месяц биорезонансной терапии он стал активно общаться с окружающими и сверстниками, называть животных, выражать эмоции словами, самостоятельно одеваться, есть и ходить в туалет.
Сейчас он посещает детсад и продолжает развиваться соответственно возрасту под наблюдением специалистов НИКИ детства.
Дети с нарушением речи и расстройством аутистического спектра могут пройти лечение в НИКИ детства по направлению врача. Помощь оказывается бесплатно по полису ОМС. Всю информацию можно получить по телефону: +7 (498) 699-53-10.
Читайте также:
«Сильно удивить»: в Мособлпожспасе рассказали, как остановить истерику
В Центре материнства и детства в Раменском родился 25-тысячный младенец
В Подмосковье с начала года родилось более 660 двоен и восемь троен
Лора Луганская