Около 6 тысяч детей прошли расширенный неонатальный скрининг в Подмосковье

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
С начала года в Подмосковье расширенный неонатальный скрининг прошли уже почти 6 тыс. детей. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Неонатальный скрининг проводится в первые дни после рождения ребенка для выявления генетических заболеваний на ранней стадии.
Стоит отметить, что кровь для проведения анализа берут из пятки новорожденного.
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«До расширения перечня новорожденных проверяли на 5 генетических заболеваний, с начала прошлого года он был увеличен до 36. Важно, что обследование позволяет своевременно выявить детей из группы риска и вовремя начать лечение, а также диспансерное наблюдение узкопрофильными специалистами. С начала текущего года были обследованы почти 6 тыс. детей», — поделилась первый замепред правительства Московской области Светлана Стригункова.
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Мира Полтева