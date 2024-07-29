Около 6,5 тыс. жителей Подмосковья проверили здоровье в парках с начала сезона

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Более 800 жителей Московской области в минувшие проверили своё здоровье в парках. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Акция проводилась в 34 парrах региона, в том числе в Наро-Фоминске, Коломне, Чехове, Балашихе, Волоколамске и других городских округах.
При необходимости пациентов направляли на углублённое обследование в поликлинику. Результаты обследования придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг «Здоровье».
Читайте также:
Для детей из подмосковного онкодиспансера провели творческий мастер-класс
Луховицкие врачи достали из тела пациента 60-сантиметровый кусок арматуры
В Подмосковье с начала года заготовили более 40 тонн донорской крови
«Такой формат прохождения профосмотра пользуется спросом у жителей нашего региона. Это очень удобно, так как можно совместить прогулку и заботу о здоровье. Всего с начала лета своё здоровье в парках Московской области проверили около 6,5 тыс. человек, а в минувшие входные – 844», – сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
При необходимости пациентов направляли на углублённое обследование в поликлинику. Результаты обследования придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг «Здоровье».
Читайте также:
Для детей из подмосковного онкодиспансера провели творческий мастер-класс
Луховицкие врачи достали из тела пациента 60-сантиметровый кусок арматуры
В Подмосковье с начала года заготовили более 40 тонн донорской крови
Лора Луганская