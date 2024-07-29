Около 6,5 тыс. жителей Подмосковья проверили здоровье в парках с начала сезона

«Городки здоровья», где любой желающий мог пройти диспансеризацию, развернули в Дубне 27 июля на Большой Волге и Левобережье, в этом году день здоровья был приурочен к 68-летию со дня основания города. Участниками акции стали более тысячи человек, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.