Около ста подмосковных детей лечат от опасного постковидного синдрома

Фото: пресс-служба Минздрава МО
У переболевших COVID-19 детей может развиться мультисистемный воспалительный постковидный синдром. При таком состоянии поражаются сердце, головной мозг, лёгкие, кишечник и другие внутренние органы. Заболевание может маскироваться под другие опасные патологии, сообщила заведующая отделением ревматологии НИКИ детства Юлия Котова.
«Этот синдром опасен тем, что иммунная система ребёнка начинает атаковать его собственный организм, вырабатывая так называемые цитокины. Позже они начинают вести себя бесконтрольно, уничтожая всё на своём пути. Сейчас в Московской области более 100 детей с МПВС, и это немало. В группе риска – дети 10-12 лет со склонностью к полноте», – отметила врач, слова которой приводят в пресс-службе подмосковного Минздрава.Заболевание может влиять на мозг и нервную систему. При этом у ребёнка развивается такая же симптоматика, как при других патологиях – васкулите и микротромбозе. Медики начинают лечить васкулит, теряя драгоценное время.
«Симптомы МПВС – лихорадка, температура до +40°C, которая ничем не сбивается, слабость, ломота в мышцах. Признаки заболевания – красная сыпь и красные склеры глаз из-за обширного внутреннего воспаления. Многие дети жалуются на боли в животе. При этих симптомах нужно немедленно обращаться за медицинской помощью», – сказала детский ревматолог.При этом Котова подчеркнула, что дети хорошо поддаются лечению. Главное – начать его вовремя и верно подобрать терапию. А предупредить у ребёнка развитие осложнений поможет вакцинация.
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