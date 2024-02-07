Онищенко обвинил в ситуации с корью в России COVID-19

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Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко объяснил, что случаи выявления кори в России вызваны, в том числе, ослаблением иммунитета людей после пандемии коронавируса.
«Серьёзное снижение иммунной прослойки, это первое. В период короны были нарушения с графиком выполнения плановых прививок от кори среди школьников», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Онищенко.Он добавил, что оказывают на эту ситуацию влияние также пробелы в наличии коревой вакцины и график прививок от заболевания среди взрослого населения. Кроме этого, по его словам, есть проблема приезда в страну непривитых мигрантов.
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