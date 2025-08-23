В Роспотребнадзоре рассказали о подтвержденных случаях заражения россиян коронавирусом «Стратус»
Число случаев заражения новым вариантом коронавируса «Стратус» в России продолжает расти. Количество подтвержденных случаев достигло 384 людей. Об этом в интервью ТАСС сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, данный штамм отличается повышенной контагиозностью, но не имеет существенных отличий в клинических проявлениях по сравнению с другими вариантами.
«Количество случаев заражения «Стратусом» каждый день увеличивается, их уже было и 300, и 384, а будет еще больше. Течение легкое и «Стратус» не принес ничего необыкновенного в плане клинического проявления болезни», — сказала она.
Попова объяснила, что для «выживания» каждому новому геноварианту коронавируса необходимо измениться и приобрести особые свойства. Попова объяснила, что для «выживания» каждому новому геноварианту коронавируса необходимо измениться и приобрести особые свойства. Поэтому повышенная заразность соответствует общей эволюционной динамике вируса.
Руководитель Роспотребнадзора также подчеркнула важность соблюдения профилактических мер и заботы о своем здоровье. Она напомнила, что последствия коронавирусной инфекции могут быть различными.
