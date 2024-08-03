В лагере «Огонек» в Светлогорске отравились люди

Видео: СК РФ
В лагере «Огонек» в Светлогорске Калининградской области произошло отравление, возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном СК. Известно, что за медицинской помощью обратились 32 человека, из которых пятеро госпитализированы.
Специалистами взяты пробы готовой еды, продуктов и воды, первопричины отравления выясняются. Сотрудники лагеря и заболевшие дети обследованы.
Ранее инфекционист Владимир Неронов предупреждал о вреде арбузов, продаваемых в непосредственной близости к дорогам. По словам врача, такие ягоды могут быть полны бактериями. Специалист порекомендовал приобретать их целыми и тщательно мыть проточной водой перед употреблением.
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Никита Кротов