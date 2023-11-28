Оперштаб: Заболеваемость коронавирусом в России за неделю выросла почти на треть

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Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России за предыдущую неделю выросла на 32,8%. Количество госпитализаций по поводу COVID-19 увеличилось на 25,3%.
Всего за неделю было госпитализировано 8 018 человек с диагнозом коронавирус. Излечились за этот период 54 597 человек, что на 37,9% больше, чем за предыдущую неделю. Скончались от COVID-19 за 47-ю неделю 90 человек.
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