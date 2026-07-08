В России разрабатывают вакцину от аллергии на кошек и собак

08 июля 2026, 14:57

Фото: iStock/Maryviolet

В России в скором времени может появиться вакцина от аллергии на кошек и собак. Этим занимается Сеченовский университет, рассказала сотрудник лаборатории иммунопатологии Института молекулярной медицины вуза, врач аллерголог-иммунолог Ксения Рябова.





В разговоре с Life.ru она уточнила, что на сегодняшний день команда сеченовских ученых разрабатывает аллерген-специфическую иммунотерапию совершенно нового поколения. Вакцина будет более безопасной и эффективной.





«Это наш первый масштабный проект, который я уже упоминала, — вакцины от аллергии на кошек и на собак», — отметила Рябова.