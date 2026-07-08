В России разрабатывают вакцину от аллергии на кошек и собак
В России в скором времени может появиться вакцина от аллергии на кошек и собак. Этим занимается Сеченовский университет, рассказала сотрудник лаборатории иммунопатологии Института молекулярной медицины вуза, врач аллерголог-иммунолог Ксения Рябова.
В разговоре с Life.ru она уточнила, что на сегодняшний день команда сеченовских ученых разрабатывает аллерген-специфическую иммунотерапию совершенно нового поколения. Вакцина будет более безопасной и эффективной.
«Это наш первый масштабный проект, который я уже упоминала, — вакцины от аллергии на кошек и на собак», — отметила Рябова.
Она добавила, что в лаборатории ведется работа еще по одному важному проекту — тест-системе «Аллергочип РФ». Благодаря ей появится возможность выявлять повышенную индивидуальную чувствительность к более чем 120 аллергенам.
Ранее сообщалось, что в России появится новая вакцина от пяти возбудителей менингококковой инфекции. Ее должны зарегистрировать для применения у взрослых уже в текущем году.