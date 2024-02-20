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Онищенко рекомендовал тщательнее следить за здоровьем в преддверии весны

20 февраля 2024, 20:33
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Заместитель президента Российской академии образования, заслуженный врач страны Геннадий Онищенко заявил, что зимнее время ослабевает иммунитет человека, поэтому в начале весны следует быть более внимательным к своему здоровью для того, чтобы не заразиться различными инфекциями.

«Зима в этом году была суровой и забрала многое из наших запасов. В Москве сегодня роста заболеваемости нет, а по стране ее уровень достаточно высокий. <…> Всем сегодня нужно внимательно следить за собой, за детьми и пройти обследование», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Онищенко.

Ранее известный иммунолог Николай Крючков предупредил о потенциальной угрозе для туристов, отдыхающих на популярном тайском курорте Пхукете. По его словам, необычный вирус, о котором сообщали российские путешественники, может быть связан с новым штаммом коронавируса, микоплазменной пневмонией или лихорадкой денге.

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#вирус
#зима
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Диетолог Дианова предостерегла людей с болезнями ЖКТ от интервального голодания
20 февраля 2024, 20:44

Фото: istockphoto.com/ronstik

Диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова заявила, что людям с проблемами с ЖКТ не подойдёт методика интервального голодания для снижения веса.
Она отметила, что таким людям необходим правильный режим питания, а интервальное голодание может стать опасным для них.

«Интервальное голодание создаёт дефицит калорий, другой вопрос — нужно ли это всем и к чему это может приводить. Людям с желчекаменной болезнью или проблемами ЖКТ, в частности — с панкреатитом или язвой, колитом, воспалением кишечника — очень важен режим питания. Для них интервальное голодание неправильно», — объяснила в беседе с Общественной Службой Новостей Дианова.

Также использовать интервальное голодание важно при хорошем психическом состоянии.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина развеяла миф о том, что для похудения необходимо исключить из питания все мучные продукты.

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#врач
#диетолог
#режим
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Роспотребнадзор выявил нарушения при проверке молочной продукции в Воронежской области
800 кг опасной молочной продукции обнаружили в Воронежской области
20 февраля 2024, 18:12

Фото: iStock/Wirestock

800 кг сомнительной молочной продукции обнаружил Роспотребнадзор в Воронежской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В ходе проверки, проведенной региональным ведомством, из 2 484 исследованных проб молочной продукции не прошли проверку по физико-химическим показателям 13 проб (0,5%), а также еще 10 проб (0,2%) не отвечали микробиологическим требованиям. Изъята из оборота 31 партия молочной продукции, не отвечающая требованиям Технических регламентов Таможенного Союза, общим объемом 790 кг.

В 2022 году были зафиксированы сопоставимые результаты: из 6 516 проверенных проб забраковано 11 (0,2%) по физико-химическим показателям и 14 (0,2%) – по микробиологическим.

«С целью недопущения поставок молочной продукции, не отвечающей требованиям гигиенических нормативов в адрес профильных департаментов Воронежской области направлена информация о производителях и поставщиках продукции, не соответствующей по результатам лабораторных испытаний», - говорится на сайте Роспотребнадзора.

В ходе проверок было выписано 189 штрафов на сумму 740 тысяч рублей. Полный список некачественной молочной продукции можно найти по ссылке.

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#роспотребнадзор
#проверки
#продукты
#молоко
#воронеж
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Необычный вирус появился на тайском курорте
Иммунолог Крючков: необычный вирус в Таиланде может оказаться коронавирусом
20 февраля 2024, 16:12

Фото: iStock/tuachanwatthana

Известный иммунолог Николай Крючков предупредил о потенциальной угрозе для туристов, отдыхающих на популярном тайском курорте Пхукете.
По его словам, необычный вирус, о котором сообщали российские путешественники, может быть связан с новым штаммом коронавируса, микоплазменной пневмонией или лихорадкой денге, передаёт Lenta.ru.

Эксперт подчеркнул, что для точного диагноза необходимы лабораторные исследования. Он также отметил, что в мире наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусом, что делает возможным его присутствие среди туристов.

Отдыхающие на курорте жаловались на продолжительную высокую температуру, слабость и кашель, которые не реагируют на стандартное лечение. Это вызывает серьезные опасения среди медицинских экспертов.

Новость о необычном вирусе на тайском курорте привлекла внимание мировых СМИ и подчеркивает необходимость бдительности и принятия мер предосторожности при путешествиях в экзотические страны.

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#вирус
#эксперт
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#страны
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Туристы месяцами страдают от загадочного вируса на Пхукете
SHOT: Туристы Пхукета жалуются на симптомы неизвестного вируса
20 февраля 2024, 15:56

Фото: Фотобанк Московской области

На популярном курорте Пхукет разразилась эпидемия неопознанного вируса, которая мучает туристов в течение нескольких недель, оставляя их с высокой температурой, изнуряющим кашлем и недоумением у врачей.
По рассказам заболевших, болезнь проявляется сильной слабостью и истощением, плохо сбиваемой температурой, поднимающейся до 39 градусов. Пациентов сопровождает мучительный и продолжительный кашель, на который не действуют отхаркивающие и противовирусные препараты, пишет Telegram-канал Shot.

По словам пострадавших туристов, симптомы сохраняются более месяца, даже после возвращения домой, в Россию. В некоторых случаях болезнь поражает целые семьи.

У тайских врачей нет единого мнения в постановке диагноза. Одни утверждают, что это грипп, другие настаивают на бактериальной инфекции. В социальных сетях циркулируют самые разные версии «экспертов», предполагающих коклюш, коронавирус или даже новый неизвестный вирус.

Эпидемия всё еще продолжается, вызывая тревогу как у самих туристов, так и у местных жителей. Причина заболевания ещё не установлена. Туристам, планирующим посетить Пхукет, рекомендуется проявлять осторожность и следовать рекомендациям врачей.


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#вирус
#эпидемия
#болезнь
#симптомы
#таиланд
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Подмосковный психолог Кожухова связала частые болезни детей с домашними ссорами
20 февраля 2024, 15:47

Фото: Istockphoto / vadimguzhva

Причина частых болезней детей может крыться в постоянном стрессе из-за неблагополучной обстановки в семье. Если медобследования не выявили патологий и сбоев в иммунной системе, то, возможно, всему виной – отсутствие чувства безопасности дома. Об этом сообщила «Радио 1» врач-психиатр, психолог Центра спортивной медицины НИКИ детства Индира Кожухова.
«Очень важно сформировать при рождении надёжную привязанность. Это заботливая семья, чуткая забота, эмоциональная безопасность. Если сам родитель находится в состоянии длительного стресса, ребёнку очень тяжело выстаивать с ним доверительные отношения. Если среда в семье безопасная, защищённая, то стресс ребёнок переживает хорошо. Обстановка в семье должна быть здоровой. Конечно, лучше, чтобы в воспитании принимали участие и мама, и папа», – пояснила собеседница «Радио 1».
При этом Кожухова отметила, что необходимо исключить соматические заболевания. Для этого нужно пройти с ребёнком дополнительные обследования – лабораторные, инструментальные и узких специалистов.

Чтобы выстроить доверительные отношения с детьми, очень важно с ними разговаривать, продолжила психиатр.
«Когда ребёнок приходит из садика или из школы, не спрашивайте, какие у него оценки, а спросите, как прошёл день. Важно сформировать зависимость от того, что мы делимся своими переживаниями, успехами, неудачами. Часто дети не хотят расстраивать родителей плохими отметками, каким-то проигрышем в соревнованиях», – сказала Индира Кожухова.
Она добавила, что, как и травля в школе, нездоровая обстановка в семье может привести к затяжным болезням и даже развитию тяжелых аутоиммунных патологий.

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Сотрудники компании «Мособлэнерго» сдали в феврале более 40 литров крови

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#дети
#ребёнок
#родители
#психолог
#врач
#подмосковье
#московская область
#семья
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Сотрудники компании «Мособлэнерго» сдали в феврале более 40 литров крови
20 февраля 2024, 15:39

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Более 40 литров крови сдали в ходе февральских донорских акций в Одинцове, Люберцах и Коломне работники компании «Мособлэнерго», сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«На февральских Днях донора кровь сдали 110 работников компании. Всего на этих акциях было заготовлено более 40 литров крови», — отмечается в сообщении.
Перед сдачей крови каждый донор прошёл проверку здоровья, а после процедуры всем участникам предложили печенье со сладким чаем, чтобы подкрепить силы, а также перевели выплату, положенную донорам по закону.

Работники «Мособэнерго» регулярно участвуют в донорских акциях. В январе этого года в акции, организованной в Красногорске, приняли участи 65 представителей компании, они сдали свыше 20 литров крови.

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#донор
#мособлэнерго
#кровь
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«Сохранит красоту и улучшит самочувствие»: Врач рассказала о принципах питания в менопаузу
Гинеколог Фисюк: в менопаузу стоит убрать из рациона хлеб и есть больше фруктов
20 февраля 2024, 15:27

Фото: istock / fizkes

В период менопаузы женищне стоит добавить в рацион больше овощей, фруктов и зелени, а также убрать хлебобулочные изделия и сладости. Об этом рассказала врач акушер-гинеколог Виктория Фисюк.

«Нужно знать, что в период менопаузы наступает риск развития остеопороза, это снижение костной плотности костей. Следовательно, необходимо обратить внимание на продукты с повышенным содержанием кальция и витамина Д. Для сохранения мышечной массы и поддержания обмена веществ необходимо увеличить потребления белка», — рассказала Фисюк в беседе с «Газетой.Ru».
Она отметила, что важно сбалансировать количество белков, жиров и углеводов. Это позволит не только скорректировать массу тела, но и улучшить внешний вид.

Помимо хлеба, гинеколог порекомендовала избавиться от колбас, копченостей и чрезмерно соленых продуктов. Она также обратила внимание, что важно выпивать в день от 1,5 до 2,5 литров чистой воды. Вода благотворно влияет на работу кишечника, мочеполовой системы, а также улучшает состояние кожи.

Также Фисюк посоветовала женщинам в период климакса заняться йогой или плаванием.

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#врач
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#гинеколог
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В Солнечногорске врачи спасли мужчину, впавшего в кому из-за травмы мозга
20 февраля 2024, 14:50

Фото: пресс-служба Минздрава МО

44-летний мужчина попал в Солнечногорскую больницу в состоянии комы, вызванной гематомой и отёком мозга, пациента спасли нейрохирурги, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Мужчину, лежащего без сознания у подъезда жилого дома, обнаружили его соседи, они и вызвали скорую. Обследование показало, что у пациента крупная гематома левого полушария мозга и отёк. Больного немедленно отправили на операцию.

«Пациенту была сделана трепанация височно-лобно-теменной области и под хирургическим микроскопом удалена внутримозговая гематома. Врачи остановили кровотечение и провели профилактику нарастающего отёка головного мозга. Операция, длившаяся три с половиной часа, прошла успешно», — сообщила нейрохирург Солнечногорской больницы Любовь Горнаева.
После операции пациент пришёл в сознание, сейчас он хорошо себя чувствует и скоро его выпишут на амбулаторное лечение.

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#солнечногорск
#врачи
#операция
#медицина
#здравоохранение
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Диетолог Чехонина: Для похудения не нужно исключать хлеб из рациона
20 февраля 2024, 14:43

Фото: istockphoto.com/gpointstudio

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина развеяла миф о том, что для похудения необходимо исключить из питания все мучные продукты.
«Чтобы похудеть, лучше исключить сладкое, мучное, а хлеб все-таки оставить», — отметила в беседе с «Москвой 24» Чехонина.

Она также отметила, что хлеб не представляет опасности для здоровья, за исключением тех людей, у которых есть заболевания органов пищеварительного тракта в стадии обострения.

А диетолог Полина Журавлева заявляла, что имбирь содержит гингерол, который помогает взбодриться. Поэтому, считает специалист, этим продуктом можно заменить вредные для организма кофе и энергетики.

Ранее россиянам раскрыли, как приготовить вкусный и полезный творожный десерт. Как пишет utro.media, в состав блюда войдут творог, сахарная пудра, печение, сметана, а также джем или ягоды.

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#хлеб
#диетолог
#блюда
#питание
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