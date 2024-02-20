Онищенко рекомендовал тщательнее следить за здоровьем в преддверии весны

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Заместитель президента Российской академии образования, заслуженный врач страны Геннадий Онищенко заявил, что зимнее время ослабевает иммунитет человека, поэтому в начале весны следует быть более внимательным к своему здоровью для того, чтобы не заразиться различными инфекциями.
«Зима в этом году была суровой и забрала многое из наших запасов. В Москве сегодня роста заболеваемости нет, а по стране ее уровень достаточно высокий. <…> Всем сегодня нужно внимательно следить за собой, за детьми и пройти обследование», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Онищенко.
Ранее известный иммунолог Николай Крючков предупредил о потенциальной угрозе для туристов, отдыхающих на популярном тайском курорте Пхукете. По его словам, необычный вирус, о котором сообщали российские путешественники, может быть связан с новым штаммом коронавируса, микоплазменной пневмонией или лихорадкой денге.
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