Россиянам раскрыли, как избавиться от метеозависимости

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Перепад температур и давления в этом году стали основной болью многих россиян. Но проблема не только в погоде, но и в постоянных стрессах, уверена кандидат медицинских наук, невролог-вегетолог «Клинического центра вегетативной неврологии» Елена Беленко. По её словам, именно проблемы с нервной системой приводят к плохому самочувствию во время резкого потепления или похолодания.
«У людей много стрессов, адаптации к перепадам температур нет, потому что у нас за это как раз отвечает вегетативная нервная система <…> И когда меняется давление, температура, это всё воспринимается рецепторами кожи и передаётся на вегетативные центры, которые должны отрегулировать сосудистый тонус, реакцию сердца, реакцию желёз внутренней секреции. Это сделать полноценно не получается, поэтому начинаются головные боли, повышается артериальное давление, появляется нехватка сил и энергии, сонливость, апатия», — рассказала «Радио 1» специалист.
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Повлиять на самочувствие во время смены погоды можно. Для этого врачи рекомендуют правильно восстанавливаться после стрессовых ситуаций.
«Стрессов сейчас очень много, нервная система работает на пределе, и не все регулируют свой режим, чтобы от стрессов восстанавливаться. То есть нагрузки бывает много, а расслабления недостаточно. Недостаточно физической активности, неполноценный сон, — всё это влияет на восстановление нервной системы <…> Если мы будем регулировать всё это, мы будем более устойчивы к переменам погоды», — добавила собеседница.При плохом самочувствии во время скачков давления и температур специалист рекомендовала обращаться к кардиологу и неврологу. Также нужно понять, нет ли у человека дополнительных заболеваний сердца и нервной системы, на котором может негативно сказаться метеозависимость.
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