Перечислены самые яркие симптомы коклюша

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Главный научный сотрудник института молекулярной биологии РАН, член-корреспондент РАН эпидемиолог Пётр Чумаков заявил, что наиболее яркими симптомами коклюша являются сухой и продолжительный кашель, общее недомогание, раздражение слизистых из-за кашля и интоксикация.
Он подчеркнул, что коклюш не является вирусным заболеванием, поэтому распространение его не особо активно.
В особой группе риска по болезни, по словам специалиста, дети.
При заболевании и наличии симптомов эксперт рекомендовал не заниматься самолечением и сразу обращаться к врачу.
А иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков заметил, что на срочное обращение к врачу может указывать состояние, когда температура «сбивается», но потом опять быстро поднимается, и в течение пяти дней и более не удаётся её нормализовать.
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В особой группе риска по болезни, по словам специалиста, дети.
«Опасно заболевание для грудных детей, потому что возникает надсадный и продолжительный кашель, вплоть до рвоты. <…> Коклюш у взрослых протекает в более легкой форме, но сопровождается долгим и сухим кашлем без мокроты, который очень мучителен. Но бывают и такие случаи, когда человек вообще не замечает, что болеет коклюшем», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Чумаков.
При заболевании и наличии симптомов эксперт рекомендовал не заниматься самолечением и сразу обращаться к врачу.
А иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков заметил, что на срочное обращение к врачу может указывать состояние, когда температура «сбивается», но потом опять быстро поднимается, и в течение пяти дней и более не удаётся её нормализовать.
«Если появляются боли где-либо — резкие или те, которые нельзя купировать. Любые другие неврологические проявления: когда появляется шаткость походки, слабость в руке или ноге, изменение чувствительности. <...> Если температура не очень высокая, а человек, например, не может встать с постели, очень медленно отвечает на вопросы, не может сосредоточиться», — добавил в беседе с RT Крючков.
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Мелисса Тимофеева