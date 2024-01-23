Озвучены неожиданные симптомы дефицита витамина В12

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«Также недостаток витамина В12 может привести к сухости кожи, неврологическим жалобам, повышенной утомляемости, нервозности и снижению стрессоустойчивости. И по этим признакам тоже можно определить дефицит», – прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Ярцева.
Самым действенным методом восполнить недостаток витамина врач назвала введение его медикаментозно с помощью инъекций. Однако лечение нужно согласовывать со специалистом.
«Рост больных ожирением во многом связан с проводимой информационно-коммуникационной кампанией, увеличением информированности населения и возрастающей обращаемостью в лечебно-профилактические учреждения с этой проблемой. Система здравоохранения по этому направлению работает более активно», — прокомментировала в беседе с RT Баланова.
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