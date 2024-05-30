Онколог Черемушкин заявил о необходимости закрывать родинки при загаре

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Врач-онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин заявил о том, что родинки необходимо закрывать во время загара для предотвращения риска заболеваний, таких, как рак кожи.
«Во время загара желательно закрывать родинки либо вовсе их удалить. Есть такое понятие — диспластический невус — это доброкачественная родинка с повышенным риском озлокачествления», — пояснил в беседе с NEWS.ru Черемушкин.
По его словам, такие образования могут быть как единичными, так и множественными.
Ранее врач-онколог, кандидат медицинских наук, главный врач Федеральной сети клиник экспертной онкологии «Еuroonco» Андрей Пылёв в беседе с «Радио 1» объяснил, как по внешним признакам определить опасность родинок.
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Мелисса Тимофеева