Онколог рассказал, что может привести к развитию рака

Фото: IStock/Drazen Zigic
К развитию серьезных заболеваний приводит стресс. Об этом сообщил врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин.
В беседе с NEWS.ru он пояснил, что долгое пребывание организма в состоянии стресса способствует тому, что иммунитет снижается.
Нервные люди чаще всего страдают от онкологических заболеваний, отметил врач. Он объяснил эту взаимосвязь тем, что иммунитет человека представляет собой систему защиты, в том числе, от появления раковых клеток.
Прежде врач-онколог перечислил вызывающие рак привычки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Нервные люди чаще всего страдают от онкологических заболеваний, отметил врач. Он объяснил эту взаимосвязь тем, что иммунитет человека представляет собой систему защиты, в том числе, от появления раковых клеток.
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Анастасия Хохлова