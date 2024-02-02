Онколог Гладышев объяснил высокую смертность от рака лёгких

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Главный онколог Санкт-Петербурга Дмитрий Гладышев объяснил высокую летальность рака лёгких трудностями раннего выявления заболевания.
«Причина – в раннем выявлении, точнее, в трудностях с ранним выявлением. Только треть пациентов с раком легкого подлежат оперативному лечению. К сожалению, этот вид опухолей диагностируется уже либо на третьей-четвертой стадиях, либо так функционально запущен, что уже неоперабелен», — прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» Гладышев.
При этом, он добавил, что наиболее часто такое заболевание диагностируется у курильщиков возраста 55+.
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