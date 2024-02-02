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Онколог Гладышев объяснил высокую смертность от рака лёгких

02 февраля 2024, 19:46
Фото: istockphoto.com/utah778

Фото: istockphoto.com/utah778

Главный онколог Санкт-Петербурга Дмитрий Гладышев объяснил высокую летальность рака лёгких трудностями раннего выявления заболевания.
«Причина – в раннем выявлении, точнее, в трудностях с ранним выявлением. Только треть пациентов с раком легкого подлежат оперативному лечению. К сожалению, этот вид опухолей диагностируется уже либо на третьей-четвертой стадиях, либо так функционально запущен, что уже неоперабелен», — прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» Гладышев.

При этом, он добавил, что наиболее часто такое заболевание диагностируется у курильщиков возраста 55+.


Ранее онколог, онкохирург, химиотерапевт, кандидат медицинских наук Антон Иванов заявил, что на рак мозга могут указывать такие симптомы, как головная боль, а также повышенная тревожность.

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#рак
#здоровье
#онкология
#санкт-петербург
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Озвучена основная причина плохого сна
Сомнолог Кудинов: Основная причина – нарушение гигиены сна
02 февраля 2024, 19:58

Фото: istockphoto.com/Tero Vesalainen

Сомнолог Павел Кудинов назвал основной и самой распространённой причины плохого сна нарушение его гигиены и режима дня.
«Стоит разобраться в том, откуда у нас вообще берется плохой сон. Первая и самая распространенная причина — это нарушение гигиены сна. Если человек просыпается всегда в разное время и при этом испытывает проблемы с засыпанием, необходимо нормализовать режим. Выберите, в какой час утром вам нужно проснуться, и уже через неделю-другую вы будете хотеть спать в одно и то же время», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Кудинов.

Что касается специальных препаратов для сна, то здесь врач рекомендовал прибегать к ним только после того, как остальные средства не помогли. Для лучшего сна лучше, по его словам, пить экстракты трав.

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#сон
#врач
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#режим
#сомнолог
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Диетолог Кабанов: «Мы генетически не должны есть столько мяса»
02 февраля 2024, 19:35

Фото: istockphoto.com/sergeyryzhov

Диетолог-консультант Алексей Кабанов прокомментировал всё большую популярность в мире растительного мяса и молока как альтернативным продуктам.
Он отметил, что современное потребление человечеством мяса слишком велико, и это может вызывать различные болезни, включая сердечно-сосудистые заболевания, диабет, ожирение.

«Мы просто генетически не должны есть столько мяса. Но привыкли к вкусу, к консистенции. Растительные альтернативы дают шанс сохранить свое здоровье, но оставить привычки поглощать говяжью котлету на ужин», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Кабанов.

Ранее доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева назвала интервальное голодание болезненной потерей веса. Она отметила, что скинутые килограммы во время такой диеты обязательно вернутся.

«Это разновидность диеты, вброшенной в информационное пространство, которая якобы помогает. Она помогает здесь и сейчас, но, когда человек вернётся к тому образу жизни, который вёл до интервального голодания, он начнёт стремительно набирать вес, и каждый потерянный килограмм приведёт ещё два-три дополнительных. Потеря веса есть, но это болезненная потеря. Она обусловлена дефицитом в организме тех питательных веществ, минералов и витаминов, которые организм должен получать на регулярной основе», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Королева.

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#здоровье
#продукты
#врач
#диетолог
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Путин заявил о необходимости снижения смертности от онкозаболеваний в РФ
02 февраля 2024, 19:15

Фото: сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин заявил, что в России необходимо сделать все, чтобы снизить смертность граждан от онкологических заболеваний.
«Доля онкологических заболеваний, обнаруженных на ранних стадиях, за время действия федеральной программы возросла, а смертность снижается. Да, пока может быть это еще такие скромные цифры, но это совершенно очевидный факт. И нужно сделать все для того, чтобы эту тенденцию и сохранить, и нарастить», - заявил глава государства.

Он особо подчеркнул, что в России наблюдается позитивная динамика в лечении детей от онкологических заболеваний.

Путин отметил сложность задачи, которая стоит перед российской медициной и добавил, что работа по повышению доступности онкологической помощи будет продолжаться.

2 февраля в трёх в Томске, Уфе, Якутске открываются новые медучреждения, специализирующиеся на лечении онкологических заболеваний. По словам президента России, это ещё один шаг к повышению доступности такой помощи для россиян и сбережению из жизни и здоровья.

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#здоровье
#симптомы
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#медучреждения
#путин
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Озвучен эффективный метод снятия нагрузки на глаза при работе за ПК
Врач Семакина рекомендовала отдыхать каждые 20 минут при работе за ПК
02 февраля 2024, 19:11

Фото: istockphoto.com/fizkes

Офтальмолог Анна Семакина заявила, что для предотвращения перенапряжения глаз при работе за компьютером надо давать себе перерыв каждые 20 минут.
Кроме этого, врач посоветовала делать разминку каждые 45 минут.

«Каждые 20 минут отводите взгляд от монитора и смотрите вдаль 20 секунд. Каждые 45-60 минут вставайте и разминайтесь: достаточно покрутить головой, плечами, размять зону поясницы и походить, чтобы снять венозный застой. Пейте больше воды. Это полезно для всего организма в целом, для суставов, которые находятся в скованном положении, и для глаз», — отметила в беседе с NEWS.ru Семакина.

Ранее терапевт Виктория Иванова заявила, что эпилепсию может спровоцировать инсульт.

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Врач Иванова: Инсульт может спровоцировать развитие эпилепсии
02 февраля 2024, 19:02

Фото: istockphoto.com/Pornpak Khunatorn

Терапевт Виктория Иванова заявила, что эпилепсию может спровоцировать инсульт.
Также заболевание могут вызвать черепно-мозговые травмы, инфекции, алкоголь и наркотики.

«Провоцировать эпилепсию могут черепно-мозговые травмы, инфекции, острые или хронические отравления, например, алкоголем, наркотиками, угарным газом, ртутью, интоксикация организма при тяжёлых заболеваниях печени и почек, а также инсульт, опухоли головного мозга», — пояснила в беседе с NEWS.ru Иванова.

Ранее врач-терапевт высшей квалификации Медицинского центра иммунокоррекции им. Ходановой Р. Н. Людмила Лапа рассказала, что ревматоидный артрит не излечивается до конца, однако заболевание можно контролировать и поддерживать здоровье организма.

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#инсульт
#здоровье
#врач
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Врач Лапа заявила об опасности ревматоидного артрита
02 февраля 2024, 18:31

Фото: istockphoto.com/Chinnapong

Врач-терапевт высшей квалификации Медицинского центра иммунокоррекции им. Ходановой Р. Н. Людмила Лапа рассказала, что ревматоидный артрит не излечивается до конца, однако заболевание можно контролировать и поддерживать здоровье организма.
«Больной проходит различные лечебные мероприятия, которые позволят ему сохранить подвижность мышц и купировать болевые синдромы. Используются ассистивные устройства для самопомощи, позволяющие защитить суставы», — отметила в беседе с «Вечерней Москвой» Лапа.

Она добавила, что в тяжёлых случаях может применяться ортопедическая хирургия. Также снизить воспаление при заболевание могут помочь глюкокортикоиды, биологические вещества, нестероидные противовоспалительные препараты.

Ранее политический обозреватель Андрей Перла прокомментировал данные о росте в США заболеваемости сифилисом.

«Когда пенициллин получил широкое распространение, венерические болезни, включая самые неприятные, перестали пугать. Всё стало легко и быстро излечимо. Потом на солдатскую распущенность наложилась «сексуальная революция», дети цветов, Вудсток — и вот вам общество, в котором снимают «Секс в большом городе» и очень легко относятся к любым ЗППП и даже не думают отказываться от общения с заражёнными», — приводит «Царьград» слова Перлы.

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#болезни
#здоровье
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В Московской области в 2024 году откроют более новых 20 медучреждений
02 февраля 2024, 17:46

Фото: Фотобанк МО

21 новое медицинское учреждение будет открыто на территории Подмосковья в текущем году, сообщает пресс-служба Московской областной Думы.
«Планируем открыть пять больниц и поликлиник, 13 фельдшерско-акушерских пунктов, две подстанции скорой помощи и один центр семейной медицины», — цитируются в сообщении слова председателя регионального парламента Игоря Брынцалова.
Спикер Мособлдумы добавил, что на строительство медицинских учреждений в Подмосковье выделено более 30 млрд рублей, в том числе из бюджета Московской области — более 27 млрд рублей.

Брынцалов подчеркнул, что обеспечение жителей региона качественным медицинским обслуживанием является одним из приоритетных направлений работы областных властей.

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#медицина
#игорь брынцалов
#подмосковье
#московская область
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Подмосковье представило проекты в здравоохранении на выставке-форуме «Россия»
02 февраля 2024, 17:45

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Московская область представила уникальные проекты на выставке-форуме «Россия», где в пятницу прошёл День здоровья. На тематических площадках демонстрировались достижения в сфере медицины, в том числе новейшие научные разработки. Специалисты делились рекомендациями по здоровому образу жизни.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетил стенд Московской области и познакомился с проектами, которые реализуются в регионе – «Я родился в Подмосковье» на примере Наро-Фоминского перинатального центра и «Эффективный ФАП» на примере Егорьевской центральной районной больницы.
«Суть первого проекта – в том, что мы не просто помогаем женщине в родах, а сопровождаем её на всех этапах. Это и профилактика, и адаптация к партнёрским родам, и дальнейшее наблюдение. Другой проект, который мы представляем на площадке выставки «Россия» – «Эффективный ФАП». Это новый функционал фельдшерского пункта, который не ограничивается только приёмом фельдшера. Здесь и телемедицина, и работа узких специалистов, и дневной стационар, и аптека, и первый этап диспансеризации. Всё это необходимо для полноценной медицинской помощи жителям села», – сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Гостям продемонстрировали проведение первого этапа диспансеризации. Они смогли сделать электрокардиограмму, сдать кровь на холестерин, глюкозу и гемоглобин, измерить внутриглазное давление, рост, вес, высчитать индекс массы тела.

На стенде размещена интерактивная карта областных фельдшерско-акушерских пунктов. Она позволяет узнать, как до них добраться, записаться к врачу онлайн, пройти диспансеризацию, получить льготные лекарства и телемедицинские консультации.

Также на выставке прошло несколько мастер-классов. Самый большой интерес вызвал мастер-класс «Роды глазами мужчин». Любой желающий мог почувствовать себя в роли роженицы.
«У нас есть электробиосимулятор, который симулирует роды. С его помощью мужчина может понять, что такое схватки. Ему прикрепляют электроды, которые пускают небольшой ток для сокращения передней мышцы живота. Всё это создано для партнёрских родов, чтобы будущая роженица не чувствовала себя в одиночестве, а получала поддержку. В нашем центре открыта школа будущих пап. Туда приходят мужчины и тестируют этот аппарат», – рассказал врач акушер-гинеколог Наро-Фоминского перинатального центра Кирилл Кравец.
Как признались будущие папы, тест весьма непростой.
«Думал, что будут какие-то легкие покалывания, но всё оказалось намного тяжелее. Это как очень интенсивная тренировка на пресс. Даже были болезненные ощущения. Могу теперь представить, что испытывает женщина во время родов», – поделился москвич Савва.
Представители Подмосковья привезли на выставку много других интересных технологий, рассказала главный врач Наро-Фоминского перинатального центра Людмила Кещьян.
«Сейчас мы внедряем программу «Репродуктивное здоровье семьи». Ни женщин и мужчин отдельно, а именно семей. Укрепление здоровых традиционных семейных ценностей – главный посыл нашего перинатального центра. Второе направление – полное проведение цикла беременности и помощь в послеродовый реабилитационный период. И третье – тренд на многодетность. Мы контролируем репродуктивное здоровье семей и, когда они решают родить ещё одного ребёнка, начинаем готовить к тому, чтобы у них появился на свет здоровый и крепкий малыш», – пояснила врач.
Кещьян поблагодарила руководство Московской области за помощь, отметив, что в регионе созданы все возможности для работы – это и новейшее оборудование, и социальная поддержка коллективу.

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#россия
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#здравоохранение
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В Московской области продолжается замена тяжелого оборудования в больницах
02 февраля 2024, 16:30

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Ещё 4 устаревших рентгеновских аппарата заменили в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Старое оборудование заменили в хирургическом корпусе Мытищинской больницы, поликлинике №1 Пушкинской больницы, в детской поликлинике Наро-Фоминской больницы и поликлинике №1 Лобненской больницы.

«Мы продолжаем замену устаревшей тяжелой медицинской техники на современную цифровую. <...> Все новые аппараты – отечественного производства. Цифровая техника обладает рядом преимуществ. Это низкая лучевая нагрузка, более высокая скорость исследования и качество получаемых изображений», — поделилась первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Стоит отметить, что в стационарах рентгеновский аппарат работает в круглосуточном режиме, в поликлиниках – по графику.

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