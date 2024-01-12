В Томске хирурги удалили у пенсионерки полуметровую опухоль

В Томске 76-летней пенсионерке удалили опухоль размером с новорожденного ребенка. Женщина жаловалась на сильную боль в животе, который еще и увеличился. Медики обнаружили у женщины опухоль и направили в онкологический диспансер. Об этом пишет «Вести-Томск».