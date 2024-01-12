В Томске хирурги удалили у пенсионерки полуметровую опухоль

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В Томске 76-летней пенсионерке удалили опухоль размером с новорожденного ребенка. Женщина жаловалась на сильную боль в животе, который еще и увеличился. Медики обнаружили у женщины опухоль и направили в онкологический диспансер. Об этом пишет «Вести-Томск».
У Женщины обнаружили начальную стадию эндометриоидной аденокарциномы (онкология матки).
«Опухоль размером 50х45х44 сантиметров исходила из правого яичника и занимала всю брюшную полость. Но врачи смогли ее удалить ювелирно, не повредив капсулы», — сообщил глава регионального департамента здравоохранения Роберт Фидаров.
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Алина Юрчак