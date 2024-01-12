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В Томске хирурги удалили у пенсионерки полуметровую опухоль

В Томске 76-летней пенсионерке удалили опухоль размером с младенца
12 января 2024, 14:19
Фото: istock / Gumpanat

Фото: istock / Gumpanat

В Томске 76-летней пенсионерке удалили опухоль размером с новорожденного ребенка. Женщина жаловалась на сильную боль в животе, который еще и увеличился. Медики обнаружили у женщины опухоль и направили в онкологический диспансер. Об этом пишет «Вести-Томск».

У Женщины обнаружили начальную стадию эндометриоидной аденокарциномы (онкология матки).

«Опухоль размером 50х45х44 сантиметров исходила из правого яичника и занимала всю брюшную полость. Но врачи смогли ее удалить ювелирно, не повредив капсулы», — сообщил глава регионального департамента здравоохранения Роберт Фидаров.

После операции ей даже не нужно проходить курсы химиотерапии, ее уже выписали из больницы.

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