Онколог назвал причины рака легких у некурящих
Онколог Секерес: 20% случаев рака легких не связаны с курением
Раком легких может развиваться даже у тех, кто никогда не курил. О причинах, способных спровоцировать болезнь, рассказал онколог Миккаэль Секерес. Его словам приводит газета The Washington Post.
Специалист отметил, что около 80% случаев рака легких связаны с курением, однако это не исключает риска для некурящих. Заболевание также могут вызвать загрязнение окружающей среды и радон. В районах, где последний содержится в больших количествах в окружающей среде, он может накапливаться в домах и вредить здоровью местных жителей.
«Радон — это радиоактивный газ, выделяемый горными породами, почвой и даже водой», — объяснил врач.Также развитию рака легких у некурящих людей способствуют загрязнение воздуха мелкими частицами, пассивное курение, контакт с асбестом и перенесенная ранее лучевая терапия грудной клетки. Риск может быть связан и с хроническими воспалительными заболеваниями легких. Для профилактики заболевания медик советует проверять уровень радона в доме и обращаться к врачу при длительном кашле, одышке или боли в груди.