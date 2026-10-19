Онколог назвал причины рака легких у некурящих

19 октября 2026, 13:16

Онколог Секерес: 20% случаев рака легких не связаны с курением

Фото: iStock/Nadzeya Haroshka

Раком легких может развиваться даже у тех, кто никогда не курил. О причинах, способных спровоцировать болезнь, рассказал онколог Миккаэль Секерес. Его словам приводит газета The Washington Post.





Специалист отметил, что около 80% случаев рака легких связаны с курением, однако это не исключает риска для некурящих. Заболевание также могут вызвать загрязнение окружающей среды и радон. В районах, где последний содержится в больших количествах в окружающей среде, он может накапливаться в домах и вредить здоровью местных жителей.

«Радон — это радиоактивный газ, выделяемый горными породами, почвой и даже водой», — объяснил врач.