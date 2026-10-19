Врач рассказал об опасном мифе о первой помощи при инфаркте

19 октября 2026, 12:10

Врач Сингх: совет о кашле при инфаркте бесполезен

Фото: iStock/Staras

Опасный миф распространяется в социальных сетях под видом совета о первой помощи при инфаркте. О нем рассказал врач Рандж Сингх в разговоре с изданием Daily Mirror.