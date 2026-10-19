Врач рассказал об опасном мифе о первой помощи при инфаркте
Опасный миф распространяется в социальных сетях под видом совета о первой помощи при инфаркте. О нем рассказал врач Рандж Сингх в разговоре с изданием Daily Mirror.
Речь идет о так называемой «сердечно-легочной реанимации кашлем». Пользователям предлагают сильно и непрерывно кашлять, если они заподозрили у себя остановку сердца или сердечный приступ. В публикациях утверждается, что это поможет сердечной мышце сокращаться и даст дополнительное время, чтобы позвать на помощь или доехать до больницы.
Специалист объяснил, что инфаркт и остановка сердца — два разных состояния. При сердечном приступе сильный кашель может только ухудшить самочувствие, а при остановке сердца человек физически не сможет ни кашлять, ни тем более управлять машиной. Сингх признал, что случаи, когда кашель поддерживал кровообращение, действительно были. Однако они происходили в определенных ситуациях, в больницах и под контролем врачей.
Ранее врач и эксперт по долголетию Себастьян Ла Роса в беседе с изданием Men's Health назвал предсказывающий инфаркт анализ.
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