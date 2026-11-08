Онколог назвал возраст самой молодой пациентки с раком груди

08 ноября 2026, 17:14

Онколог Сойнов: самой молодой пациентке с раком груди 24 года

Фото: istockphoto/megaflopp

Хирург-онколог Александр Сойнов проанализировал данные более 1,5 тыс. пациентов за два года. Результаты анализа показали: 54% женщин с раком молочной железы были младше 50 лет, а самой молодой пациентке с этим диагнозом было всего 24 года, пишет «Лента.ру».