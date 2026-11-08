Онколог назвал возраст самой молодой пациентки с раком груди
Хирург-онколог Александр Сойнов проанализировал данные более 1,5 тыс. пациентов за два года. Результаты анализа показали: 54% женщин с раком молочной железы были младше 50 лет, а самой молодой пациентке с этим диагнозом было всего 24 года, пишет «Лента.ру».
Более половины пациенток с этим диагнозом оказались младше 50 лет, каждая третья — младше 45 лет, почти 15% — младше 40 лет. Медианный возраст пациенток отделения составил 48 лет, то есть половина женщин была не старше этого возраста. Для сравнения: по официальной российской статистике за 2024 год средний возраст женщин с впервые выявленным раком молочной железы составлял около 61 года. При этом данные одного отделения не отражают общероссийскую статистику заболеваемости: федеральные показатели учитывают возраст женщин на момент выявления болезни, а данные отделения — на момент госпитализации.
Согласно результатам анализа, самой молодой пациентке с раком молочной железы было 24 года, самой старшей — 90 лет, а две трети женщин с этим диагнозом находились в возрасте от 40 до 59 лет. Данные показывают, что рак груди встречается не только у женщин старшего возраста: значительную часть пациенток составляют женщины, которые продолжают строить карьеру, планируют рождение детей и ведут активную жизнь.
Возраст пациентки влияет на выбор лечения и на вопросы, которые необходимо обсудить с врачом до начала терапии. Для молодых женщин одним из ключевых становится вопрос возможности иметь детей после лечения: некоторые виды противоопухолевой терапии могут влиять на репродуктивную функцию, поэтому врачи заранее обсуждают риски и способы сохранения фертильности. По медицинским показаниям женщину могут направить к репродуктологу, предложить сохранение яйцеклеток или эмбрионов.
У женщин в возрасте 40–59 лет особое значение имеют гормональные изменения. При назначении гормональной терапии онколог учитывает, наступила ли менопауза, а также помогает справляться с возможными побочными эффектами лечения: приливами, изменениями менструального цикла и сексуального самочувствия.
Другой важный вопрос для пациенток разных возрастов — возможность сохранить молочную железу или восстановить ее после удаления. Выбор операции зависит от особенностей опухоли, состояния здоровья и пожеланий самой женщины.
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