Раскрыт вред отбеливающих зубных паст

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Отбеливающие зубные пасты, которыми пользуются многие россияне в надежде придать зубам более светлый оттенок, при регулярном применении могут привести к повышенной чувствительности зубов. Об этом заявила стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Полина Солдаткина, обратив внимание на пасты с высоким содержанием абразивных частиц, которые нужно использовать с наибольшей осторожностью.
«Механизм действия отбеливающей пасты направлен не на изменение цвета эмали, а лишь на эффективное очищение от налета с ее поверхности. Повреждение эмали при этом не происходит. Но, если ее структура уже нарушена, после использования отбеливающих паст может появиться гиперестезия — повышенная чувствительность зубов», — отметила врач в беседе с «Газетой.Ru».Тем временем врач-диетолог АО «Медицина» Марьяна Джутова рассказала, как восстановить организм после широкого праздничного застолья. В разговоре с «Известиями» эксперт пояснила, что после еды следует выпить чашку черного кофе без сахара или зеленого чая, чтобы почувствовать себя лучше благодаря антиоксидантам. Утром следующего дня лучше отдать предпочтение клетчатке.
«Например, овсянка на воде с добавлением яблок или груш станет отличным выбором. Такой завтрак быстро приведет вашу пищеварительную систему в норму. Также полезно выпить стакан сока — фруктоза в нем поможет быстрее вывести остатки алкоголя из организма», — поделилась Джутова.Читайте также:
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