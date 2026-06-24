Онколог объяснил пользу посещения солярия

24 июня 2026, 11:50

Онколог Черемушкин: солярий поможет подготовить кожу к активному солнцу

Фото: iStock/ LuckyBusiness

Посещение солярия может подготовить кожу к воздействию активных солнечных лучей, заявил онколог Евгений Черемушкин. По его словам, искусственный загар не приведёт к развитию рака, поскольку процесс контролируют профессионалы.





В беседе с NEWS.ru онколог рассказал, как и когда лучше всего посещать солярий, и почему это безопасно.





Зону с высокой ультрафиолетовой нагрузкой лучше посещать с предварительной подготовкой. Поэтому перед отъездом в отпуск лучше несколько раз посетить солярий. В настоящее время он не является причиной возникновения опухолей, поскольку никто не покупает эту машину себе домой, а все ходят в салон. Там люди подготовлены и, естественно, не допустят осложнений или проблем. Производители [соляриев] 10 раз перестрахуются, чтобы не допустить кожного ожога и развития рака, потому что есть целая команда юристов, которая подлавливает их на недочетах в производстве и предъявляет многомиллиардные иски, — поделился Черемушкин.