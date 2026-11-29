Учёные раскрыли, на какое хроническое заболевание указывают мозоли на ногах
Сильные мозоли на ногах могут оказаться ранним признаком диабета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр диабета в Дюссельдорфе и Немецкий центр исследования диабета.
В материале подчеркивается, что при заметных изменениях кожи, постоянном зуде и сильном ороговении ступней желательно обратиться к диабетологу. Специалисты отмечают, что проявления хронического повышенного или пониженного уровня сахара разнообразны. Человек может столкнуться с различными проблемами — от повреждения кровеносных сосудов до поражения нервной системы.
Кроме того, пациенты становятся более уязвимы к инфекциям, а раны у них заживают хуже. У людей с более благоприятным метаболическим профилем изменения кожи наблюдаются реже.
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