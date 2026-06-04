В ФМБА подвели первые итоги применения российской вакцины от рака
Скворцова заявила о хороших результатах применения российской вакцины от рака
У первых пациентов, которым ввели российскую вакцину от рака, зафиксирован хороший защитный иммунный ответ. Об этом в интервью ведущему RT Рику Санчесу рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.
Она уточнила, что вакцина полностью безопасна. Так, в клинических исследованиях принимают 40 человек. Первым пациентам препарат ввели в конце марта — начале апреля.
«Остальные находятся на разной стадии: кто-то сейчас сдает свою биопсию, кому-то вакцина делается — она делается долго, 49 дней. Поэтому мы пока можем сказать, что вакцина хорошо переносится», — приводит RT слова Скворцовой.
По ее словам, после четырех инъекций у пациентов уменьшаются опухолевые узлы. Однако говорить о конкретных результатах можно будет не ранее чем через месяц.