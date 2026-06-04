В ФМБА подвели первые итоги применения российской вакцины от рака

04 июня 2026, 11:09

Скворцова заявила о хороших результатах применения российской вакцины от рака

Фото: iStock/Natali_Mis

У первых пациентов, которым ввели российскую вакцину от рака, зафиксирован хороший защитный иммунный ответ. Об этом в интервью ведущему RT Рику Санчесу рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.





Она уточнила, что вакцина полностью безопасна. Так, в клинических исследованиях принимают 40 человек. Первым пациентам препарат ввели в конце марта — начале апреля.





«Остальные находятся на разной стадии: кто-то сейчас сдает свою биопсию, кому-то вакцина делается — она делается долго, 49 дней. Поэтому мы пока можем сказать, что вакцина хорошо переносится», — приводит RT слова Скворцовой.