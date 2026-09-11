Онколог раскрыл три самые смертоносные повседневные привычки

11 сентября 2026, 13:18

Онколог Колосовский: Курение повышает риск развития 12 форм рака

Фото: iStock/megaflopp

До 40 процентов всех случаев рака в мире обусловлены причинами, которые можно предотвратить, если скорректировать образ жизни. Об этом сообщил хирург и онколог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Ярослав Колосовский, передает «Лента.ру».