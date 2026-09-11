Онколог раскрыл три самые смертоносные повседневные привычки
До 40 процентов всех случаев рака в мире обусловлены причинами, которые можно предотвратить, если скорректировать образ жизни. Об этом сообщил хирург и онколог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Ярослав Колосовский, передает «Лента.ру».
Среди основных факторов риска специалист выделил курение табака. Табачный дым содержит 43 признанных канцерогена. По данным Всемирной организации здравоохранения, курение увеличивает вероятность развития 12 типов злокачественных опухолей, предупредил он.
Неправильное питание, как показывают исследования, является причиной до 35% случаев рака, отметил врач. Он подчеркнул, что частое употребление переработанного красного мяса (колбас, сосисок, бекона), продуктов с высоким содержанием соли, сахара и консервантов может способствовать возникновению рака желудка, толстого кишечника и поджелудочной железы.
Кроме того, чрезмерное ультрафиолетовое облучение, особенно длительное пребывание на солнце с 10 до 16 часов и частые посещения солярия, часто приводит к меланоме и другим формам рака кожи, заключил Колосовский.
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