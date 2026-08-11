Лор ответил, у кого чаще всего возникает рак шеи и головы

11 августа 2026, 12:45

Отоларинголог Макарин-Кибак: рак шеи и головы чаще диагностируют у молодежи

Фото: istockphoto/megaflopp

Рак головы и шеи объединяет группу злокачественных новообразований, поражающих полость рта, глотку, гортань, носовую полость и околоносовые пазухи. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог клиники Медскан Hadassah Андрей Макарин-Кибак.





По словам специалиста, заболевание чаще всего диагностируют у людей старше 50-60 лет, однако в последнее время врачи фиксируют рост числа более молодых пациентов. В первую очередь это касается ВПЧ-ассоциированных опухолей ротоглотки. Эксперт перечислил симптомы, на которые следует обратить особое внимание:





осиплость голоса или изменение его тембра;

длительно незаживающие язвочки на слизистой рта или языке;

увеличенные лимфатические узлы на шее;

односторонняя заложенность носа;

ощущение инородного тела или «кома» в горле, затруднение глотания;

односторонняя боль в горле или ухе без очевидной причины.

«Рак головы и шеи — одна из немногих онкологических групп, при которых многие опухоли можно обнаружить еще до появления выраженных симптомов. Если заболевание выявлено на ранней стадии, вероятность полного излечения превышает 90 процентов. Главная проблема заключается в том, что пациенты нередко обращаются уже на III–IV стадии, когда лечение становится значительно более сложным», — подчеркнул Макарин-Кибак.