Онколог перечислил причины рака языка

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Курение, злоупотребление алкоголем и механические повреждения языка, к примеру от острых краев зубов, могут привести к раку языка. Об этом рассказал врач-онколог АО «Медицина» Руслан Басанов, отметив, что симптомы данной болезни по началу не замечаются, так как опухоль может не болеть и не мешать языку.
«По его словам, по мере прогрессирования болезни появляются язвы, которые долго не заживают, а также увеличиваются лимфоузлы на шее. Пациент может испытывать дискомфорт, ощущать онемение языка, а также боль, которая может отдавать в горло или ухо», — пишут «Известия» после беседы с экспертом.В то же время дерматовенеролог Ирина Гончакова рассказала, кто входит в группу риска по развитию рака кожи. В интервью «Газете.Ru» специалист поделилась, что к ним относятся люди, живущие в солнечных регионах, люди с со светлыми и рыжими волосами, альбинизмом, голубыми, зелеными, серыми глазами, а также те, кто часто обгорает на солнце.
«Также среди факторов риска частое нахождение на солнце и в солярии, солнечные ожоги, в том числе в детстве, наличие более 100 родинок или более 10 диспластических невусов (образований с неравномерной окраской, неровными границами). Если у вас есть гигантский невус, который занимает более 5% площади поверхности тела, вы тоже попадаете в группу риска», — добавила врач.Читайте также:
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