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Половина россиян не знает о бесплатной диагностике рака в рамках диспансеризации

Фото: istockphoto/demaerre

Фото: istockphoto/demaerre

Почти половина опрошенных россиян (48%) не знает о бесплатной ранней диагностике рака в рамках ежегодной диспансеризации. К соответствующим выводам пришло исследование компании «Нутриция». При этом 54% респондентов, как отмечается, ни разу обследовались для раннего выявления онкологии — ни платно, ни бесплатно.
«За последние годы пятилетняя выживаемость в России значительно выросла благодаря раннему скринингу и диагностике. Однако, несмотря на успехи, нам предстоит еще много работы для достижения оптимальных результатов», — приводят «Известия» слова главного онколога Минздрава МО Ивана Каприна.
Также опрошенные часто заявляли, что не обследуются на предмет онкологии из-за нехватки времени или из-за непонимания, для чего она нужна, пишет «Газета.Ru», так же ознакомившаяся с результатами опроса. Еще 20% респондентов отметили, что не знают, где и как можно обследоваться и что для этого нужно сделать.
«Что интересно, несмотря на недостаточную осведомленность в этом вопросе, уровень тревоги относительно рака среди россиян оказался высоким — только 13% не беспокоятся вообще, тогда как остальные испытывают умеренную и незначительную тревогу», — говорится в исследовании.
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#здоровье
Врач Жемчугов оценил опасность обнаруженной в Московской области РС-инфекции
Врач Жемчугов: РС-инфекция легче гриппа и ковида
06 февраля 2025, 13:28

Фото: istockphoto/vchal

РС-инфекцию, вызывающую пневмонию, зафиксировали в Московской области. Речь о респираторно-синцитиальной вирусной инфекции, с которой обращаются в больницы жители региона.
Доктор медицинских наук, врач-терапевт, иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с «Радио 1» заявил, что особого внимания РС-инфекция не заслуживает, потому что является одним из ответвлений ОРВИ.

«Острая респираторная вирусная инфекция — это целое созвездие вирусов и бактерий, которые постоянно находятся во взаимодействии. В организме человека они как в жесткой коммунальной квартире: друг с другом соперничают за жилплощадь, за ресурсы, за доступ к питанию, к сосудам. Они паразиты, живущие за счет хозяина», — прокомментировал эксперт.

По его словам, РС-инфекция обладает средней вредностью и ничего особенного не представляет: по степени тяжести и летальности слабее гриппа и ковида. Владислав Жемчугов подчеркнул, что опасность переходного периода в том, что люди начинают рано одеваться не по погоде и заболевают.

«То слишком жарко, то слишком холодно, долго на остановке стоял — ноги замерзли, из носа потекло. Расширяется межклеточное пространство и ослабляется внешний иммунитет для вирусов. Они проникают в образовавшиеся отверстия и провоцируют болезнь», — объяснил врач.

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Психолог раскрыла, можно ли прощать измену
Психолог Голубева: решение о прощении измены является личным выбором каждого
06 февраля 2025, 12:15

Фото: istockphoto/Nimito

Решение о том, можно ли прощать измену или нет, — это личный выбор каждого человека, единого рецепта в таких случаях не существует. Об этом заявила психолог Майя Голубева в беседе с RuNews24.ru.
По ее словам, практика показывает, что измены чаще всего происходят во время кризиса в отношениях, таких как потеря работы, рождение ребенка, проблемы с деньгами и в другие стрессовые периоды в жизни. Одной из основных причин такого поступка нередко становится неудовлетворенность партнером — в эмоциональном или интимном плане, или выраженная отсутствием общих интересов, накопившимися обидами. Однако, отметила она, есть и такие люди, которые попросту не могут контролировать свои порывы и желания.

Специалист подчеркнула, что нет правильного ответа на вопрос о том, можно ли простить измену.
«Как правило, на решение о прощении влияют многие факторы. Например, была ли это однократная и случайная связь, эмоциональная измена или длительный роман. Искреннее раскаяние, готовность взять на себя ответственность за содеянное и желание восстановить отношения также важные факторы для возможности прощения», — отметила Голубева.
Психолог добавила, что в таких ситуациях не стоит принимать поспешных решений, важно дать себе время подумать и основательно все взвесить. Одного прощения не будет достаточно. За ним последует сложный период выстраивания отношений с нуля.
«Если готовы простить, то четко определите границы, которые следует соблюдать в отношениях, чтобы предотвратить повторение измен», — заключила специалист.
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#психолог
#качество
#отношения
#люди
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Терапевт Зарема Тен дала оценку использования водки в лечебных целях
Терапевт Зарема Тен развенчала миф о лечении водкой
05 февраля 2025, 20:56

Фото: istockphoto/bhofack2

В народной медицине водку применяют в лечении различных заболеваний, хотя лечебного воздействия на организм она не имеет. Об этом рассказала терапевт Зарема Тен.
В беседе с Общественной Службой Новостей она пояснила, что раньше при отсутствии доступа к лекарственным препаратам к крепкому алкоголю прибегали для уменьшения боли. Водка создавала иллюзию улучшения. Сегодня подобные методы воспринимаются как очень спорные, поскольку безопасной дозы алкоголя не существует, уверена врач.

По ее словам, при простудных заболеваниях алкоголь помочь не может, поскольку обладает свойством угнетать иммунную систему. Спиртное не может помочь и при бессоннице, он подавляет фазу быстрого сна, которая так необходима для восстановления, и человек просыпается разбитым, добавила терапевт.

Тен подчеркнула, что при гастрите и язве желудка спиртное особенно опасно.

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Онколог перечислил причины рака языка
Онколог Басанов: курение, алкоголь и повреждения являются причинами рака языка
05 февраля 2025, 15:42

Фото: istockphoto/VladimirFLoyd

Курение, злоупотребление алкоголем и механические повреждения языка, к примеру от острых краев зубов, могут привести к раку языка. Об этом рассказал врач-онколог АО «Медицина» Руслан Басанов, отметив, что симптомы данной болезни по началу не замечаются, так как опухоль может не болеть и не мешать языку.
«По его словам, по мере прогрессирования болезни появляются язвы, которые долго не заживают, а также увеличиваются лимфоузлы на шее. Пациент может испытывать дискомфорт, ощущать онемение языка, а также боль, которая может отдавать в горло или ухо», — пишут «Известия» после беседы с экспертом.
В то же время дерматовенеролог Ирина Гончакова рассказала, кто входит в группу риска по развитию рака кожи. В интервью «Газете.Ru» специалист поделилась, что к ним относятся люди, живущие в солнечных регионах, люди с со светлыми и рыжими волосами, альбинизмом, голубыми, зелеными, серыми глазами, а также те, кто часто обгорает на солнце.
«Также среди факторов риска частое нахождение на солнце и в солярии, солнечные ожоги, в том числе в детстве, наличие более 100 родинок или более 10 диспластических невусов (образований с неравномерной окраской, неровными границами). Если у вас есть гигантский невус, который занимает более 5% площади поверхности тела, вы тоже попадаете в группу риска», — добавила врач.
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В России начали разрабатывать систему ранней диагностики диабета
05 февраля 2025, 15:35

Фото: istockphoto/Maya23K

В России начали разрабатывать систему ранней диагностики диабета I типа. К исследованиям механизмов наследственной передачи заболевания, которые станут основой для этой системы, приступили ученые Лаборатории геномной инженерии МФТИ. На данный момент идет набор добровольцев.
«Основной метод исследования – полногеномное секвенирование – изучение всей последовательности ДНК человека, включая как белок-кодирующие участки, так и некодирующие «молчащие» области генома. Дополнительно в рамках проекта проведут также и секвенирование РНК на уровне единичных клеток», — рассказали «Газете.Ru» в МФТИ.
Тем временем ведущий специалист сети клиник «Семейная» Эшкин Мурадов рассказал, как правильно бороться со стрессом, хроническое проявление которого может привести к диабету, ожирению и сердечно-сосудистым заболеваниям. В беседе с «Известиями» эксперт подчеркнул, что бороться со стрессом можно при помощи медитаций, психотерапии и физических нагрузок.
«Психологические и поведенческие интервенции, такие как медитация, физическая активность и психотерапия, могут помочь не только снизить уровень стресса, но и улучшить общее метаболическое здоровье. Важно помнить, что забота о своем психическом состоянии — это не только вопрос эмоционального благополучия, но и ключевой аспект физического здоровья», — рассказал Мурадов.
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#здоровье
#диабет
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