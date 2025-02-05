Половина россиян не знает о бесплатной диагностике рака в рамках диспансеризации

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Почти половина опрошенных россиян (48%) не знает о бесплатной ранней диагностике рака в рамках ежегодной диспансеризации. К соответствующим выводам пришло исследование компании «Нутриция». При этом 54% респондентов, как отмечается, ни разу обследовались для раннего выявления онкологии — ни платно, ни бесплатно.
«За последние годы пятилетняя выживаемость в России значительно выросла благодаря раннему скринингу и диагностике. Однако, несмотря на успехи, нам предстоит еще много работы для достижения оптимальных результатов», — приводят «Известия» слова главного онколога Минздрава МО Ивана Каприна.Также опрошенные часто заявляли, что не обследуются на предмет онкологии из-за нехватки времени или из-за непонимания, для чего она нужна, пишет «Газета.Ru», так же ознакомившаяся с результатами опроса. Еще 20% респондентов отметили, что не знают, где и как можно обследоваться и что для этого нужно сделать.
«Что интересно, несмотря на недостаточную осведомленность в этом вопросе, уровень тревоги относительно рака среди россиян оказался высоким — только 13% не беспокоятся вообще, тогда как остальные испытывают умеренную и незначительную тревогу», — говорится в исследовании.Читайте также:
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