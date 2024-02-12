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Онколог опроверг популярные мифы о раке

Онколог Магомедова: на появление онкологии влияет диета
12 февраля 2024, 13:07
Фото: iStock/CIPhotos

Фото: iStock/CIPhotos

Онколог Хамис Магомедова развеяла несколько распространенных заблуждений о раке в беседе с «Лента.ру».
Первое заблуждение — что рак заразен. Хотя некоторые инфекции могут увеличить риск развития рака, сам по себе рак не является инфекционным заболеванием.
«Вирус Эпштейна-Барр может вызвать развитие лимфомы, гепатиты B и C повышают риск злокачественных опухолей печени, бактерия Helicobacter pylori может стать причиной развития рака желудка», – уточняет Хамис Магомедова.

Второе — миф о том, что рак не передается генетически. Несмотря на то, что лишь небольшая часть случаев рака связана с генетикой, возраст и пол также играют роль в вероятности заболевания.
«Употребление спиртных напитков повышает риск опухолей ротовой полости, ЖКТ, мочевого пузыря. Язвенный колит может стать причиной опухоли толстой кишки. Кроме того, на появление онкологии влияют диета, ультрафиолетовое излучение и радиация»,– говорит онколог.
Третье заблуждение — мышление, что отсутствие боли означает отсутствие рака. На самом деле, рак на ранних стадиях часто протекает без симптомов, поэтому регулярные осмотры и обследования важны для ранней диагностики.

Наконец, Магомедова подчеркнула, что рак — это не смертельный приговор. Ранняя диагностика и начало лечения могут повысить шансы на выздоровление.
Всем, независимо от наличия симптомов, рекомендуют регулярно проходить медицинские осмотры и обследования, чтобы своевременно выявить возможные проблемы.

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#подмосковье
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В Подмосковье составили рейтинг округов по укомплектованности врачами
12 февраля 2024, 14:34

Фото: iStock/nortonrsx

Рейтинг округов Московской области по укомплектованности врачами первичного звена представила в ходе видеоконференции с губернатором региона Андреем Воробьёвым первый зампред подмосковного правительства Светлана Стригункова.
«В целом укомплектованность врачами первичного звена за минувший год у нас подросла на один процент и составила 88%», — отметила Стригункова.
Первое место в рейтинге заняли округа Ступино и Серебряные Пруды, где укомплектованность составила 100%. На втором месте Коломна и Шатура с укомплектованностью 99%, а замыкают топ-3 округа Волоколамский, Жуковский и Ленинский — там укомплектованность поликлиник врачами составила 94%.

Светлана Стригункова также рассказала, что в «красной зоне» по этому показателю остаются по итогам 2023 года шесть округов — на один меньше, чем годом ранее.

«В «красной зоне» осталось шесть округов. «Красной зоной» мы для себя считаем муниципалитеты, где укомплектованность ниже 80%», — пояснила Стригункова.
Самые низкие показатели отмечены в округах Лотошино и Кашира, где в первичном медицинском звене работают 74% врачей от необходимого. Проблемными также являются округа Фрязино (75%), Лыткарино (77%) и Протвино с Краснознаменском — по 78%.

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#медицина
#здравоохранение
#светлана стригункова
#врачи
#московская область
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Названы самые востребованные меры поддержки медиков в Подмосковье
12 февраля 2024, 14:07

Фото: iStock/Halfpoint

В Московской области реализуется несколько программ, направленных на поддержку медицинских работников. О том, какие меры поддержки наиболее востребованы, рассказала в ходе видеоконференции с губернатором региона Андреем Воробьёвым первый зампред подмосковного правительства Светлана Стригункова.
Она отметила, что по числу получателей лидирует компенсация аренды жилья в размере 20 тысяч рублей, а также доплаты некоторым категориям работников медицинской сферы.

«В 2023 году эту льготу получили 10 тысяч медиков, из них 2663 человека — из вновь трудоустроенных. (…) И дополнительно мы вводили доплаты водителям неотложной и скорой медицинской помощи, а также администраторам, получателями стали 9 тысяч 625 человек», — сообщила Стригункова.

Доплаты молодым специалистам в минувшем году получали 4282 человека, а доплаты медперсоналу неотложной помощи — 4255 человек.

Востребованной мерой поддержки остаётся также социальная ипотека, предоставление врачам земельных участков и акция «Приведи друга».

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#здравоохранение
#медики
#медицина
#врачи
#московская область
#подмосковье
#светлана стригункова
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В медучреждения Подмосковья за год пришли работать более 5,5 тыс. врачей
12 февраля 2024, 13:47

Фото: iStock/megaflopp

Более 5,5 тыс. врачей и более 7,5 тыс. персонала среднего звена привлекли на работу в медицинские учреждения Московской области в 2023 году, такие цифры назвала в ходе видеоконференции с губернатором региона Андреем Воробьёвым первый зампред подмосковного правительства Светлана Стригункова.
«За минувший год на работу в медицинские организации региона было приято 5 тысяч 591 врач и 7 тысяч 570 специалистов из среднего медицинского персонала. При этом больше всего медиков— по 2 тысячи человек из каждой из двух категорий — перешли на работу в Подмосковье из других регионов», — отметила Стригункова.
В целом количество работающих в регионе врачей, учитывая устройства на работу и увольнения, за год выросло на 218.

Лучшими большими округами по привлечению врачей по итогам года стали Одинцовский, где баланс найма и увольнений составил 55 человек, Мытищи — 42 человек. Среди округов с населением от 100 до 200 тысяч человек лидируют Егорьевский ( 17 врачей) и Жуковский ( 16 врачей), а среди округов с населением до 100 тысяч человек — Фрязино ( 14) и Волоколамский ( 9).

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#здравоохранение
#медицина
#светлана стригункова
#московская область
#подмосковье
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Вирусолог Альтштейн раскрыл, опасен ли вирус «Аляскапокс» для россиян
Вирус «Аляскапокс» безвреден и не приведёт к эпидемии, заявил вирусолог Альтштейн
12 февраля 2024, 13:27

Фото: iStock/Maksim Tkachenko

Вирус «Аляскапокс» не представляет опасности для россиян. Об этом «Радио 1» сообщил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН Анатолий Альтштейн.
Ранее Депздрав Аляски сообщил, что на полуострове Кенай был зафиксирован первый случай смерти от нового вируса «Аляскапокс». У мужчины был ослаблен иммунитет из-за рака, в связи с чем вирус легко проник в организм. Американец проживал в одиночестве, в лесной местности и часто контактировал с бездомной кошкой, которая ловила мелких грызунов. При этом тест на заражение вирусом, взятый у животного, показал отрицательный результат.

Альтштейн рассказал, что существует семейство поксвирусов. Некоторые из них могут привести к глобальным пандемиям. Например, в 1977 году с помощью вакцины была полностью уничтожена натуральная оспа, которая является самой опасной зафиксированной на данный момент разновидностью этого вируса. Однако лишь малая часть подвидов этого вируса способна разрастись к эпидемию.

«Аляскапокс» — это новый вирус. Однако это не означает, что он появился только сейчас — он существовал веками, его просто не выявляли ранее. Он встречается у мышей, белок и других мелких грызунов. Передаётся через животных, в том числе, и домашних», — объяснил вирусолог.
Альтштейн подчеркнул, что вирус был впервые обнаружен 9 лет назад, в 2015 году. За это время им переболели не более шести человек. Случай с мужчиной, умершим от этого вируса, является первым зафиксированным в мире. Но, по словам специалиста, летальный исход был спровоцирован обилием хронических заболеваний и преклонным возрастом американца.

Таким образом, сам по себе вирус достаточно безвредный. К тому же, как отметил собеседник «Радио 1», он с малой долей вероятности приведёт к эпидемии. Заболевание на данный момент было выявлено лишь на территории США.

Также вирусолог добавил, что вероятность завоза этого вируса на территорию России «чрезвычайно мала», поэтому паника по поводу этого вопроса совершенно неуместна.

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#вирус
#россия
#сша
#заболевания
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Искусственный интеллект помог провести в Подмосковье за год 80 тысяч медицинских исследований
12 февраля 2024, 12:05

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области с помощью искусственного интеллекта за год провели более 80 тысяч медицинских исследований. Об этом сообщил глава комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев на расширенном заседании по цифровизации в сфере медицины.
«В обиход пациентов уже уверенно вошли сервисы онлайн-записи на приём к врачам, личные кабинеты пациентов, региональные порталы государственной системы здравоохранения, голосовые медицинские помощники на горячих линиях. Получение медицинских услуг становится удобным и современным процессом. В 2023 году с помощью ИИ было обработано более 80 тысяч исследований», – сказал Голубев, слова которого приводятся на сайте регионального парламента.
Там отмечается, что искусственный интеллект помогает врачам читать медицинские снимки, заполнять медкарты.

Кроме того, с прошлого года специалисты заполняют медицинские документы с помощью голосового ввода. Это позволило сократить до половины времени на описание исследования врачом. Проект внедрён в 69 медицинских организациях региона. Голосовым вводом было надиктовано свыше 37 тысяч часов информации.

На региональном портале госуслуг пациенты могут заказать девять видов справок. Только за прошлый год они получили около 228 тысяч онлайн-справок без посещения медучреждения.

Также для удобства жителей Московской области организовано получение телемедицинских консультаций. Для повторной консультации со специалистом не надо приходить в поликлинику – сделать это можно через интернет. Помимо этого, благодаря телемедицине, можно проконсультироваться с врачом по итогам диспансеризации или пройденного лечения, закрыть больничный лист, продлить электронный рецепт на льготное лекарство. За 2023 год в Московской области было проведено 2,2 млн телемедицинских консультаций.

Получить такую консультацию можно после первичного очного посещения врача. Записаться на неё можно через портал «Здравоохранение», по тел. 122 или на приёме у лечащего врача.

В Подмосковье записаться в поликлинику или вызвать врача на дом можно с помощью чат-бота. Чтобы начать им пользоваться, нужно перейти по ссылке. Цифровой помощник предложит несколько опций на выбор – запись на приём, вакцинацию, вызов врача на дом и другие.

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#медицина
#здравоохранение
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#ии
#врачи
#подмосковье
#московская область
#мособлдума
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В Роспотребнадзоре оценили риски завода вируса «Аляскапокс» из США
Роспотребнадзор: завоз в Россию вируса «Аляскапокс» из США исключен
12 февраля 2024, 11:53

Фото: iStock/ismagilov

В Роспотребнадзоре исключили риски завоза в Россию вируса «Аляскапокс», который был обнаружен на полуострове Кенай в США. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в беседе с «Лентой.ру».
Отмечается, что вирус в основном передаётся мелкими млекопитающими, в частности, красными полевками и землеройками. Также распространять вирус могут домашние животные. В России на данный момент не было зафиксировано ни одного случая передачи этого вируса между людьми.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что контролируют ситуацию на КПП у государственной границы.

Напомним, что 9 февраля на Аляске умер первый в мире человек, заразившийся вирусом «Аляскапокс». Заражение произошло из-за ослабленного от рака иммунитета мужчины. Он проживал в одиночестве в лесной зоне и часто контактировал с бездомной кошкой, которая часто царапала его и охотилась за мелкими млекопитающими.

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#роспотребнадзор
#вирус
#сша
#россия
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Подмосковные врачи спасли ребёнка, раненного ножом в сердце
12 февраля 2024, 10:57

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Девятилетнего мальчика с ножевой раной сердца и сильной кровопотерей спасли врачи филиала №2 Балашихинской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Лезвие проникло через переднюю часть грудной клетки и повредило правое предсердие. Чтобы вернуть сердцу возможность свободно сокращаться, мы удалили скопившуюся жидкую кровь и ее сгустки из области правого предсердия. Критически упавший уровень гемоглобина компенсировали переливанием донорской крови. Затем послойно ушили раны мышечной ткани — миокарда и оболочки сердца — перикарда», — рассказал завотделением детской хирургии Эмир Жамынчиев.
Операция заняла около часа, хирургическое вмешательство прошло успешно. На следующий день маленького пациента на вертолёте перевезли в реанимацию МОНИКИ им. Владимирского. Там за состоянием мальчика следили реаниматологи, детские хирурги и кардиохирурги.

Сейчас ребёнок чувствует себя хорошо, его выписали домой.

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#балашиха
#хирург
#ребёнок
#медицина
#здравоохранение
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Врач озвучила лучшую диету для укрепления сосудов пожилых людей
Гериатр Рунихина: средиземноморская диета помогает пожилым укрепить сосуды
12 февраля 2024, 10:38

Фото: istock / Nadzeya Haroshka

Средиземноморская диета полезна престарелым людям, так как помогает укрепить сосуды. Об этом рассказала главный гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина.
В беседе с изданием «Москва 24» врач пояснила, что с возрастом сосуды становятся жесткими. Обычно это происходит из-за естественных процессов старения, но также имеет значение качество питания. При злоупотреблении соленой пищей, сахаром и животными жирами сосуды теряют эластичность.

Чтобы поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы, Рунихина призвала пожилых россиян следить за рационом и обратить внимание на средиземноморскую диету. При таком типе питания человек выбирает растительные продукты, рыбу и оливковое масло.

Кроме сбалансированного питания, гериатр призвала увеличить физическую активность. Рунихина порекомендовала проходить ежедневно в среднем 8-10 тысяч шагов, отметил, что пожилым людям эту норму должен помочь определить врач.

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#диета
#здоровье
#продукты
#врач
#человек
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В Подмосковье по программе «Приведи друга» трудоустроились около 650 медработников
12 февраля 2024, 10:24

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Около 650 врачей и фельдшеров и медсестёр устроились на работу в подмосковные больницы и поликлиники за последние два года по региональной программе «Приведи друга», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Благодаря программе «Приведи друга», в медицинские учреждения региона трудоустроились 357 врачей, и 281 специалист из числа среднего медицинского персонала», — цитируются в сообщении слова первого зампреда правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.
Программа «Приведи друга» реализуется в Московской области с начала 2022 года. Медик, который способствует трудоустройству нового врача в своё учреждение, получает выплату в размере до 50 тысяч рублей, выплата за привлечение среднего медицинского персонала составляет до 25 тысяч рублей. Первую часть выплаты начисляют при трудоустройстве нового медработника, вторую — после того, как он отработает три месяца.

В программе «Приведи друга» есть несколько условий: первое — новый медик не должен по крайней мере за полгода до этого работать в других медучреждениях Подмосковья, и второе — он должен трудоустроиться на полную ставку на основную должность.

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#здравоохранение
#медицина
#светлана стригункова
#московская область
#подмосковье
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