Онколог опроверг популярные мифы о раке

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Онколог Хамис Магомедова развеяла несколько распространенных заблуждений о раке в беседе с «Лента.ру».
Первое заблуждение — что рак заразен. Хотя некоторые инфекции могут увеличить риск развития рака, сам по себе рак не является инфекционным заболеванием.
Второе — миф о том, что рак не передается генетически. Несмотря на то, что лишь небольшая часть случаев рака связана с генетикой, возраст и пол также играют роль в вероятности заболевания.
Наконец, Магомедова подчеркнула, что рак — это не смертельный приговор. Ранняя диагностика и начало лечения могут повысить шансы на выздоровление.
Всем, независимо от наличия симптомов, рекомендуют регулярно проходить медицинские осмотры и обследования, чтобы своевременно выявить возможные проблемы.
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«Вирус Эпштейна-Барр может вызвать развитие лимфомы, гепатиты B и C повышают риск злокачественных опухолей печени, бактерия Helicobacter pylori может стать причиной развития рака желудка», – уточняет Хамис Магомедова.
«Употребление спиртных напитков повышает риск опухолей ротовой полости, ЖКТ, мочевого пузыря. Язвенный колит может стать причиной опухоли толстой кишки. Кроме того, на появление онкологии влияют диета, ультрафиолетовое излучение и радиация»,– говорит онколог.Третье заблуждение — мышление, что отсутствие боли означает отсутствие рака. На самом деле, рак на ранних стадиях часто протекает без симптомов, поэтому регулярные осмотры и обследования важны для ранней диагностики.
Наконец, Магомедова подчеркнула, что рак — это не смертельный приговор. Ранняя диагностика и начало лечения могут повысить шансы на выздоровление.
Всем, независимо от наличия симптомов, рекомендуют регулярно проходить медицинские осмотры и обследования, чтобы своевременно выявить возможные проблемы.
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Маруняк Сергей Дмитриевич