Онколог перечислила предшествующие раку изменения в организме
Развитие рака начинается задолго до появления первых симптомов. Об этом RT сообщила онколог, кандидат медицинских наук Анастасия Фатьянова.
По ее словам, на клетки воздействуют как внешние, так и внутренние факторы. Внешние включают табачный дым, ионизирующее излучение, химические вещества и инфекции. Внутренние — это ошибки в клеточном делении и окислительный стресс.
Онколог объяснила, что организм обычно справляется с повреждениями клеток, восстанавливая их или уничтожая те, в которых произошли необратимые изменения. Однако длительное негативное воздействие приводит к накоплению нарушений в некоторых клетках, что способствует их аномальному размножению.
Фатьянова отметила, что до появления опухоли в тканях могут возникать предопухолевые изменения. К ним относятся дисплазия, метаплазия и хроническое воспаление. Эти процессы можно обнаружить в слизистой шейки матки, желудка, бронхах у курильщиков и печени при хроническом гепатите.
Однако наличие таких изменений не означает неизбежное развитие рака. Они лишь указывают на повышенный риск и необходимость медицинского наблюдения.
Согласно мнению специалиста, есть меры, снижающие риск онкологических заболеваний. К ним относятся: отказ от курения, вакцинация против вирусов, ассоциированных с раком, контроль хронических воспалительных процессов и регулярные медицинские осмотры.
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