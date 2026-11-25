25 ноября 2026, 16:45

Онколог Фатьянова: Раку предшествует длительное накопление изменений в клетках

Фото: iStock/Volha Rahalskaya

Развитие рака начинается задолго до появления первых симптомов. Об этом RT сообщила онколог, кандидат медицинских наук Анастасия Фатьянова.