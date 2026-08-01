Раскрыто, для кого опасна летняя зелень
Люди с мочекаменной болезнью или предрасположенностью к ней должны быть осторожны с хрустящими салатами, зеленью и овощами, выращенными на грядках. Об этом сообщил «Газете.Ru» уролог-онколог, профессор, доктор медицинских наук Виген Малхасян.
По его словам, основной фактор риска — это щавелевая кислота и её соли, известные как оксалаты. В обычном рационе люди получают от 300 до 1000 миллиграммов оксалатов в день, из которых 6–14% всасываются в кишечнике. У здорового человека они выводятся с мочой. Однако при нарушении работы организма оксалаты могут связываться с кальцием, образовывать кристаллы и оседать в почках, пояснил эксперт.
Шпинат является основным источником оксалатов. Щавель, ревень, свёкла (особенно в свежем виде), сельдерей, петрушка, зелёный перец, баклажаны, помидоры, морковь и гречка также содержат значительное количество щавелевой кислоты, отметил специалист.
Если анализ не подтверждает наличие оксалатных камней, умеренное употребление этих продуктов допустимо. Однако людям с гипероксалурией рекомендуется ограничить их потребление или полностью исключить, не превышая 50 миллиграммов в сутки. Диета должна строиться на основе результатов анализов, подчеркнул Малхасян.
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