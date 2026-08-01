Раскрыто, для кого опасна летняя зелень

01 августа 2026, 12:11

Врач Малхасян: при оксалатных камнях в почках шпинат и щавель могут быть опасны

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Люди с мочекаменной болезнью или предрасположенностью к ней должны быть осторожны с хрустящими салатами, зеленью и овощами, выращенными на грядках. Об этом сообщил «Газете.Ru» уролог-онколог, профессор, доктор медицинских наук Виген Малхасян.