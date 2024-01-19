Онколог предупредил о провоцирующих рак желудка безобидных факторах

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Врач-онколог, хирург Беслан Балкаров назвал безобидные с первого взгляда факторы, которые могут провоцировать развитие рака желудка.
Первым фактором Балкаров назвал привычку переедать или перекусывать вместо полноценного приема пищи. Болезнь также может спровоцировать азотная и азотистая кислоты, которые содержатся в пиве, копченых и вяленых продуктах и сырах.
Врач предостерег об опасности обычных овощей и фруктов, при условии содержания в них большого количества нитратов и нитритов.
Врач подытожил, что на развитие этой опасной болезни влияет алкоголь и табак.
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Врач предостерег об опасности обычных овощей и фруктов, при условии содержания в них большого количества нитратов и нитритов.
«Обладая особой химической активностью, они способны нарушать целостность клеток слизистой оболочки желудка, вызывая перерождение здоровых клеток в опухолевые», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».Онколог также отметил, что потенциальной причиной появления злокачественных клеток в желудке является бактерия Helicobacter pylori. Эксперт отметил, что «подцепить» этот патоген можно из-за использования чужой посуды или немытых рук. Эта бактерия провоцирует воспалительные процессы, переходящие в заболевания ЖКТ, а затем и в рак желудка. На развитие онкологии также влияет генетическая предрасположенность.
Врач подытожил, что на развитие этой опасной болезни влияет алкоголь и табак.
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Алина Юрчак