Онколог предупредил о провоцирующих рак желудка безобидных факторах

В Серпухове завершилось строительство многопрофильной поликлиники на 700 мест в самом крупном микрорайоне муниципалитета – Ивановских двориках. Там проживают около 30 тыс жителей, которым теперь станут доступны современные формы диагностики и новейшее оборудование. Об этом сообщил глава городского округа Сергей Никитенко губернатору Московской области Андрею Воробьёву.