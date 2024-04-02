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Онколог призвала россиян чаще есть грейпфруты и брокколи

Врач Магомедова: употребление грейпфрутов помогает снизить риск онкологии
02 апреля 2024, 01:51
Фото: istock / 5second

Фото: istock / 5second

Чтобы снизить риск развития онкологических заболеваний, стоит регулярно есть цитрусовые, бобовые и ряд других продуктов. Об этом рассказала врач-онколог Хамис Магомедова в беседе с «Лентой.ру».
Эксперт отметила, что такие цитрусовые, как грейпфруты, содержат монотерпены, которые способствуют очищению организма от канцерогенов. Апельсины и лимоны содержат много лимонена, стимулирующего работу лимфоцитов и тем самым помогая им бороться с онкологическими клетками.

Магомедова также призвала чаще употреблять необработанную пищу, поскольку она является источником большого количества клетчатки. Овощи и фрукты поддерживают здоровый вес тела, а также снижают риск развития ожирения, что также немаловажно для профилактики рака и других болезней. Наибольшее количество клетчатки содержит брюссельская капуста, брокколи, морковь, малина, ежевика, бананы, яблоки и груши.


Онколог добавила, что в рационе должны быть источники белка растительного происхождения. К ним относится фасоль, горох, сухофрукты, сыр тофу, фундук, миндаль, фисташки, кешью. Также стоит больше употреблять продукты, богатые Омега-3 жирными кислотами: скумбрию, лосось, грецкие орехи, льняные семена, морские водоросли.

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#овощи
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Российские медики вскрыли череп мужчине из-за звона в ушах
В Кемерове медики спасли мужчину со смертельно опасным звоном в ушах
02 апреля 2024, 00:45

Фото: istock / Georgiy Datsenko

Медики з Кемерова вскрыли череп жалующегося на сильный звон в ушах мужчины. У него выявили мешотчатую аневризму в средней мозговой артерии размером с грецкий орех, что было смертельно опасно. Об этом случае рассказал министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов в соцсетях.
Мужчина жаловался на простуду, связывая свое головокружение и звон в ушах на лор-заболевание. Беглов пояснил, что результаты исследований показали наличие аневризмы, которая могла вызвать кровоизлияние в мозг в любом момент без шансов на спасение жизни.

Россиянина прооперировали, операция по клипированию аневризмы прошла успешно, врачи полностью исключили её из кровотока.

Ранее чипированный Neuralink Нолан Арбо рассказал, как имплант изменил его жизнь. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#череп
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Главный подмосковный педиатр Одинаева раскрыла пользу смеха для здоровья детей
01 апреля 2024, 19:14

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Юмор, веселье и самоирония – это «карманные доктора» человека. Они не помогут от всех болезней, но сделают жизнь лучше. Такое мнение высказала главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева 1 апреля, в День смеха.
«По результатам различных исследований, у весёлого человека реже возникают сердечно-сосудистые заболевания, меньше психическое напряжение. У него нет проблем с давлением. Под воздействием выработки гормонов радости эндорфинов, может даже уйти боль. Кроме того, международными медицинскими исследованиями доказано, что смех могут снижает уровень сахара в крови, устранять болевые ощущения при артрите», – сказала специалист, слова которой привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Как отметила Одинаева, смех снимает мышечные и эмоциональные зажимы, из-за чего проходят физическая и психологическая усталость. Поэтому важно развивать у ребёнка чувство юмора и сделать добрые шутки частью жизни семьи. Однако при этом важно не допускать обидных шуток и не смеяться над подобными шутками при детях.

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#московская область
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Нутрициолог Ибрагимов заявил об опасности яблок для аллергиков
01 апреля 2024, 19:05

Фото: iStock/Pikke

Нутрициолог Магомедтагир Ибрагимов заявил о том, что яблоки нельзя есть людям, у которых аллергия на них, а также фруктозу, пектин или полифенолы.
Кроме того, специалист предупредил о том, что фрукт может вызвать кроме аллергии зубной кариес, газы и вздутие живота.

«Аллергия на яблоки может проявляться в виде крапивницы, отёка, зуда, кашля, насморка, дыхательных затруднений или анафилаксии. Она может быть связана с аллергией на березовую пыльцу. Людям с аллергией на яблоки рекомендуется избегать их употребления и консультироваться с врачом об антигистаминных или адреналиновых препаратах», — пояснил в беседе с NEWS.ru врач.

Ранее диетолог Наталья Круглова заявляла, что не существует продукта, который бы напрямую влиял на работу головного мозга и когнитивные функции человека.

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#врач
#аллергия
#диетолог
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Коуч Волоцкая: Вернуть жизненную энергию можно с помощью медитаций и массажа
01 апреля 2024, 18:04

Фото: iStock/Anna Gorbacheva

Коуч состояний и эффективных решений для достижения жизненных и бизнес-целей Елена Волоцкая заявила, что при отсутствии сил на физическом уровне следует расслабиться и попробовать вернуть себе энергию с помощью таких практик, как медитация, массаж и разговоры по душам с близкими или специалистами.
Если же человек устал на психическом уровне и ощущает страх и апатию, то здесь могут помочь новые виды деятельности и увлечения.

При нежелании взаимодействовать с миром специалист рекомендовала ставить цели и добиваться их.

«Также предлагаю практику-игру, которая настроит вас на эффективный день. Если по вечерам мучают завтрашние задачи, создайте список из важных и самых незначительных дел, и каждый пункт вычеркивайте по его выполнению. Так вы дадите себе любовь, вычеркнутых дел будет больше, а «галочки» приятно простимулируют вашу энергию и вдохновят», — добавила в беседе с RuNews24.ru Волоцкая.

Ранее психолог Дарья Дугенцова заявила, что снизить уровень стресса и страха перед публичными выступлениями могут помочь дыхательные упражнения.

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#страх
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Компенсацию за аренду жилья получают уже более 11 тыс. подмосковных медработников
01 апреля 2024, 17:37

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Уже более 11 тыс. подмосковных медработников, не имеющих собственного жилья, получают компенсацию за аренду съёмного. Такие данные привели в пресс-службе Минздрава региона.
«Ежемесячную выплату в 20 тыс. рублей могут оформить представители 35 должностей. А с этого года до 30 тыс. рублей увеличена компенсация для супружеских пар медицинских работников, участвующих в программе. Компенсация аренды жилья – самая востребованная из всех региональных мер поддержки медработников. Сегодня её получают свыше 11 тыс. врачей, фельдшеров и 63 супружеские пары медицинских специалистов», – рассказала первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
Она отметила, что больше всего участников программы среди среднего медицинского персонала – более 7 тыс. медиков. Остальные 4 тыс. – врачи.

Чтобы получить выплату, медработнику необходимо работать на полную ставку в подведомственном Минздраву Московской области учреждении, расположенном на территории региона. У супругов и детей заявителя не должно быть собственного жилья в Подмосковье. Ещё одно условие - отсутствие в пользовании помещений коммерческого, социального и специализированного найма, а также отсутствие денежного возмещения за найм жилья от администраций городских округов.

Чтобы воспользоваться мерой поддержки, нужно подать заявление на региональном портале госуслуг. uslugi.mosreg.ru Она будет рассмотрена в течение 10 рабочих дней.

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Долгопрудненснские врачи спасли жизнь пациенту с распадающейся опухолью
01 апреля 2024, 17:16

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Долгопрудненской больницы спасли пожилого мужчину с распадающейся опухолью кишки. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Скорая помощь доставила в медучреждение 60-летнего пациента с жалобами на режущую боль в животе и слабость. После обследования у него диагностировали опухоль ободочной кишки, которая привела к прорыву брюшной стенки и гнойно-воспалительному процессу. Врачи провели экстренную операцию по спасению жизни мужчины.
«Мы удалили опухоль, часть передней брюшной стенки, желудок и ободочную кишку. Восстанавливать кишку пациенту не стали. Ему установили колостому – искусственный кишечный ход. Пациенту назначили химиотерапию и строгую диету», – рассказал заведующий хирургическим отделением Долгопрудненской больницы Сергей Лисин.
Обследование на онкомаркеры показало отсутствие метастазов в другие органы. Через некоторое время пациент вновь поступил в больницу для проведения завершающего этапа операции. Мужчине восстановили естественный кишечный ход.

После длительного лечения удалось не только сохранить жизнь пациенту, но и восстановить её качество. Сейчас пациент чувствует себя хорошо и выписан на амбулаторное лечение.

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Эндокринолог назвала тип питания, который поможет похудеть к лету
Врач Гуреева порекомендовала интервальное голодание для похудения к лету
01 апреля 2024, 03:35

Фото: istock / vadimguzhva

С приближением лета и купального сезона многие задумываются о выборе диеты для потери лишних килограмм. Эндокринолог Антонина Гуреева в разговоре с «МедикФорум» порекомендовала интервальное голодание.
Она пояснила, что обязательным условием для похудения является дефицит калорий. Его можно достичь при помощи исключения из рациона сладких, жирных и других высококалорийных продуктов.

Врач отметила, что некоторым может помочь интервальное голодание, но перед ним необходимо проконсультироваться с врачом. Это вид питания характеризуется ограниченным по времени употреблением пищи.

К примеру, человек может есть только 8 часов в сутки, а в остальное время не притрагивается к пище. За счёт этого можно следить за питанием и потерять лишние килограммы.

Ранее диетолог назвал пять продуктов, помогающих снизить вес. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#похудение
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Врач назвала продукты для защиты от авитаминоза
Эндокринолог Чепыгова рассказала, как предотвратить авитаминоз
01 апреля 2024, 00:23

Фото: iStock/ YelenaYemchuk

Врач-эндокринолог Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова Кристина Чепыгова рассказала в интервью «Комсомольской правде», как предотвратить авитаминоз.
По ее словам, простой, но сбалансированный рацион может обеспечить организм всеми необходимыми элементами. При этом важно, чтобы человек не имел хронических заболеваний и не злоупотреблял вредными продуктами.

А снижение запасов витаминов в организме не зависит от времени года, утверждает Чепыгова. В группе риска находятся люди с проблемами желудочно-кишечного тракта, люди старше 65 лет, перенесшие недавно операцию, а также злоупотребляющие алкоголем.

Для борьбы с авитаминозом специалист посоветовала включать в ежедневный рацион не менее пяти порций овощей и фруктов примерно по 100 грамм, три-четыре цельнозерновых продукта (крупы, хлеб, паста), два-три продукта, богатых белком (мясо, рыба, яйца, творог, молоко), два-три молочных или кисломолочных продукта. Также она рекомендовала есть больше зелени

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«Деньги спускаются в туалет»: россиянам рассказали, когда следует отказаться от БАДов
Healthday: ненужные витамины выводятся из организма с мочой
31 марта 2024, 17:57

Фото: iStock/Valentyna Yeltsova

Человек, придерживающийся правильного питания, не нуждается в дополнительных витаминах. Об этом пишет Healthday.
Если человек со сбалансированной диетой будет принимать добавки, то всё дополнительное количество витаминов и минералов будет выводиться из организма с мочой.

При этом имеются исключения. Так, беременным женщинам важно принимать добавки, поскольку они нуждаются в фолиевой кислоте. Пожилым людям с остеопорозом необходимо дополнительное количество кальция и витамина D. А веганам и людям с целиакией нужны мультивитамины.

Кроме того, в дополнительных витаминах нуждаются спортсмены. Поскольку они не смогут съесть необходимого для поддержания мышечной массы количества белка, им следует пить протеиновые коктейли.

При этом обычным людям, занимающимся спортом, достаточно количества белка, получаемого из еды.

Также не следует забывать, что переизбыток витаминов может привести к негативным последствиям для здоровья.

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#здоровье
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