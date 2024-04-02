Онколог призвала россиян чаще есть грейпфруты и брокколи

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Чтобы снизить риск развития онкологических заболеваний, стоит регулярно есть цитрусовые, бобовые и ряд других продуктов. Об этом рассказала врач-онколог Хамис Магомедова в беседе с «Лентой.ру».
Эксперт отметила, что такие цитрусовые, как грейпфруты, содержат монотерпены, которые способствуют очищению организма от канцерогенов. Апельсины и лимоны содержат много лимонена, стимулирующего работу лимфоцитов и тем самым помогая им бороться с онкологическими клетками.
Магомедова также призвала чаще употреблять необработанную пищу, поскольку она является источником большого количества клетчатки. Овощи и фрукты поддерживают здоровый вес тела, а также снижают риск развития ожирения, что также немаловажно для профилактики рака и других болезней. Наибольшее количество клетчатки содержит брюссельская капуста, брокколи, морковь, малина, ежевика, бананы, яблоки и груши.
Онколог добавила, что в рационе должны быть источники белка растительного происхождения. К ним относится фасоль, горох, сухофрукты, сыр тофу, фундук, миндаль, фисташки, кешью. Также стоит больше употреблять продукты, богатые Омега-3 жирными кислотами: скумбрию, лосось, грецкие орехи, льняные семена, морские водоросли.
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Магомедова также призвала чаще употреблять необработанную пищу, поскольку она является источником большого количества клетчатки. Овощи и фрукты поддерживают здоровый вес тела, а также снижают риск развития ожирения, что также немаловажно для профилактики рака и других болезней. Наибольшее количество клетчатки содержит брюссельская капуста, брокколи, морковь, малина, ежевика, бананы, яблоки и груши.
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Алина Юрчак